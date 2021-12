By

Conclusa la 28° puntata del GF Vip 6, ieri sera sono emersi gli altri nomi di chi lascerà il reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Alessandro Basciano si appropria del posto letto di Alex Belli, passando la notte a pochissima distanza da Soleil.

GF Vip 6, cambiano gli equilibri della casa

Una ventata di novità ha inizio con la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality Show alla cui guida c’è Alfonso Signorini, affiancato da due prime donne opinioniste, diversissime tra loro e spesso in contrasto: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Nella puntata della casa più spiata d’Italia andata in onda la sera

di venerdì 17 dicembre, Alfonso Signorini ha fatto entrare in casa tre nuovi concorrenti: Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme.

Tra i tre Alessandro Basciano, conosciuto dal pubblico in quanto ex corteggiatore di Uomini e Donne è destinato, neanche a farlo apposta a vivacizzare lo show che rischiava di languire per mancanza di argomenti piccanti e drammi familiari.

Anche ai più digiuni di strategie televisive, sembra davvero che l’entrata di questo aitante giovanotto sia voluta per “movimentare” una trasmissione che sembrava destinata a stagnare tra lacrime e commenti accusatori dopo l’uscita drammatico/strategica (?) di Alex Belli.

E chissà quanto l’entrata di Alessandro, anche nel suo ex letto affianco della bionda influencer, aspirante attrice Soleil darà argomenti con cui “stuzzicare” gli animi per i prossimi mesi in trasmissione con Alex ora solo spettatore.

Stesso letto, nuovo inquilino

La notte di venerdì sera ha visto la new entry nel letto affianco a Soleil che da pochi giorni si era liberata di alcuni palloncini che le portavano alla mente i ricordi dolorosi di una amicizia dai connotati insoliti.

Aria nuova in casa e ‘sotto le lenzuola’, dopo le immagini che hanno scatenato le ire della moglie di Alex, Delia Duran. Infatti in una delle notturne si vede chiaramente Soleil dormire a pochissimi centimetri da Alessandro Basciano, che pacifico dorme senza indossare la maglietta dl pigiama. Fa già caldo nella casa!