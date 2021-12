Bollette, da gennaio cambia tutto | 10 rate per ogni famiglia

Dal primo gennaio 2022 cambiano i pagamenti riguardanti le bollette: le famiglie italiane potranno rateizzare in dieci rate le bollette di luce e gas.

Rateizzare le bollette di luce e gas in dieci rate è una normativa prevista da un emendamento dell’Esecutivo Draghi contro il rincaro prezzi.

La Manovra del Governo mira a introdurre l’opportunità di pagare gli importi in dieci rate senza sostenere l’applicazione di interessi. Si tratta di una interessante decisione giunta per fare fronte all’impennata dei prezzi.

Ad essere soddisfatta è la Lega, che in una nota scrive che si tratta di un aiuto concreto per i nuclei familiari in difficoltà. È necessario reperire fondi per “tagliare” le bollette di energia elettrica e gas. Nel primo trimestre del 2022 saranno agevolati i clienti domestici, che si trovano in una situazione di disagio economico ed in gravi condizioni di salute.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente dovrà definire gli anticipi per compensare le modalità di restituzione delle imprese.

Per fronteggiare il caro prezzi l’Esecutivo ha presentato un emendamento alla manovra volto a raddoppiare i fondi che serviranno a calmierare i prezzi dell’energia elettrica e del gas.

Inoltre, è prevista anche la riduzione delle aliquote sugli oneri generali di sistema e una riduzione al 5% dell’IVA sul gas sia per usi civili sia industriali.

Bollette 2022: nuovi fondi in Manovra

Sono previsti nuovi fondi:

1,85 miliardi di euro per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid,

1,4 miliardi di euro per gli investimenti sulla rete ferroviaria.

Il provvedimento ha stanziato anche 49 milioni di euro per gli straordinari delle Forze dell’Ordine.

