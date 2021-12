Vito Coppola è uno dei ballerini professionisti presenti nel Cast di questa nuova ed attesissima edizione di Ballando con le stelle. Scopriamo insieme qualcosa di più su di lui.

Chi è Vito Coppola?

Vito Coppola nasce ad Eoli, in provincia di Salerno, nel 1992. La sua data di nascita precisa non è nota e quindi non si hanno informazioni su quale possa essere il suo segno zodiacale.

Allo stesso modo non si conoscono il peso e l’altezza precise del ballerino.

Fin da giovane Vito frequenta la scuola di danza di proprietà dei suoi zii, la Roland’s School di Agropoli.

Il ballerino si specializza soprattutto in danze latine, ed in questa categoria ottiene la maggior parte dei successi della sua carriera. Dal 2008 al 2019, infatti, Vito guadagna ben 13 vittorie ai campionati mondiali di danza latina, affermandosi in Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca ed altri paesi Europei ed extra continentali.

Durante la sua pluripremiata carriera, Vito ottiene anche la partecipazione nel corpo di ballo del noto programma Amici di Maria De Filippi.

Nel 2021 Vito Coppola è stato chiamato da Milly Carlucci per partecipare come maestro di ballo per questa nuovissima edizione di Ballando con le stelle.

Il programma, che sta facendo registrare altissimi livelli di share rate vede, il ballerino di Eboli affiancato dalla nota cantante Arisa, i due sembrano molto affiatati e stanno conquistando, puntata dopo puntata, sia il pubblico che la critica.

Chi è la fidanzata di Vito?

Sono sempre di più i telespettatori che si stanno chiedendo se il neo maestro di Ballando con le Stelle sia fidanzato o comunque sentimentalmente legato a qualcuna.

Ebbene, possiamo affermare con sicurezza che Vito Coppola è fidanzato. La ragazza in questione si chiama Valentina Sica e sembra essere del tutto estranea al mondo della danza e dello spettacolo. La Sica è infatti laureata in tecniche di laboratorio biomedico.

I due sembrano comunque molto felici ed affiatati insieme tanto da scegliere di convivere. Attualmente la coppia si è stabilita a Bologna.

Profili social di Vito Coppola

Per quanto concerne i profili Social, Vito Coppola ha un profilo Instagram molto seguito, nel quale condivide spesso i video e le foto che lo ritraggono mentre balla o mentre è in palestra, poche sono invece le foto della sua vita privata, soltanto una con la madre, a cui sembra molto legato.

Vito possiede anche un profilo privato su Facebook, ma questo non sembra essere molto aggiornato e non ha dato informazioni aggiuntive sulla sua vita privata.