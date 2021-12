Samuel Peron: chi è, età, altezza, lavoro, fidanzata ed Instagram

By

Samuel Peron è un ballerino professionista partecipante a Ballando Con Le Stelle che ha destato molto la curiosità del vasto pubblico di telespettatori. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Samuel Peron, chi è e quando è nato.

Classe 1982, Samuel Peron nasce a Marostica, il 21 Aprile. La passione per il ballo lo ha da sempre contraddistinto ed infatti il giovane Samuel, spinto anche dai genitori, inizia a ballare prestissimo, all’età di 4 anni.Nel 1991 entra a far parte del copro di ballo di Sabato Show al Circo, con Cristina D’Avena ed in seguito partecipa a Bravo Bravissimo con Mike Bongiorno.

Oltre al ballerino, tuttavia, Samuel Peron ha fatto anche il manovale e l’apprendista falegname nella vita, inoltre si è diplomato come designer all’istituto d’arte ed ha conseguito una laurea in scienze motorie. Dal 2005 inizia l’esperienza di Samuel Peron a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci a cui ha sempre preso parte, eccetto nel 2020 a causa del COVID.

Nel corso delle varie edizioni del programma serale di Rai 1, Samuel ha fatto coppia con la fiorettista Valentina Vezzali, la giornalista Barbara Capponi, la modella Dayane Mello, l’attrice Martina Stella, Maria Elena Vandone ( con la quale ha trionfato nel corso della quarta edizione), l’attrice Eleonora Giorgi, la cantante Sabrina Salerno.

Oltre al programma di Rai 1, Peron ha peso parte a molto musical tra cui La Febbre Del Sabato Sera e Tango D’Amore.

Fidanzata di Samuel, matrimonio e Instagram

Samuel è da tempo legato alla modella Tania Bambaci. I due sembrano costituire una coppia molto solida ed unita. In una recente intervista il ballerino professionista di Ballando Con le Stelle ha dichiarato la sua intenzione di convolare a nozze con la modella.

La data del matrimonio tra i due dovrebbe essere fissata, per questa estate.

Sicuramente Samuel aggiornerà i fans tramite i suoi canali social. Il suo profilo Instagram è infatti molto seguito e la sua popolarità non fa che crescere stagione dopo stagione, su Instagram Samuel non perde occasione per pubblicare i suoi scatti che lo ritraggono nelle sue attività preferite, che oltre alla danza sono il nuoto il basket ed il Pentathlon.