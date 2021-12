Nonostante tutto quello che è successo, i fan di Michael Schumacher tornano a gioire. Ancora una volta il campione ci ha resi fieri di lui.

Si sono concluse delle giornate piene di tensione per gli amanti della Formula 1. È stato un fine settimana molto impegnativo, la stagione del Mondiale è giunta finalmente al termine, e a mettere la parola fine è stato Max Verstappen, che ha vinto il titolo.

Nonostante questa vittoria di Max sia stata molto discussa, c’è una bella notizia dietro a tutto questo, e riguarda Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Il pilota di Formula 1 per antonomasia, purtroppo, non dà sue notizie ormai da anni, da quando ha avuto un tragico incidente sugli sci.

Però ultimamente è successa una cosa, proprio questo fine settimana, che avrà fatto gioire anche lui, nonostante le sue condizioni di salute (su cui comunque la famiglia mantiene il massimo riserbo). Ecco di cosa stiamo parlando.

Lewis Hamilton non è ancora riuscito a superare Michael Schumacher

Quest’anno c’era da spaventarsi: Hamilton e Schumacher sono a pari merito da record, se non fosse che Schumacher c’è arrivato prima. Entrambi hanno vinto 7 titoli mondiali, e quest’anno c’era il rischio che Hamilton potesse superare Schumacher.

E se non fosse stata per quella safety car, probabilmente lo avrebbe superato. Forse il destino ha voluto che Schumacher rimanesse imbattuto ancora per un anno. Certo, probabilmente si faranno altre verifiche sulla vittoria di Verstappen, che rimane molto triste, ma per Lewis purtroppo è andata così.

Inoltre sarà davvero difficile per l’inglese battere l’altro record di Schumi: cinque titoli mondiali consecutivi. Quindi, se da una parte anche coloro che non tifano Hamilton si sono resi conto che questo fine mondiale è stato ingiusto, dall’altra parte possiamo consolarci pensando che Schumacher rimane, per quest’anno, il più grande.

Lo stesso Sebastian Vettel prima di gareggiare aveva ammesso di fare il tifo per Verstappen solo perché non voleva vedere violato il record di Michael Schumacher:

“Dico Verstappen con il cuore, perché non voglio che il record di mondiali di Michael Schumacher venga battuto. Michael è il mio eroe e per questo motivo probabilmente non voglio che Lewis vinca. Sarei felice se il record di Michael fosse ancora valido, ma anche se Lewis vincesse, per me comunque Michael è ancora il più grande”