Giordano Filippo: chi è, età, moglie, figli, lavoro e carriera artistica

Chi è Giordano Filippo? Conosciamo meglio il ballerino di Ballando con le stelle e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Giordano Filippo nasce il 21 Dicembre del 1985 a Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari. Oggi il giovane ha ben 35 anni anni ed è alto 1,90 cm. Cresce in una famiglia che sostiene il suo sogno fin da piccino. Il giovane infatti si avvicina al mondo della danza da ragazzino fino a diventare un vero e proprio professionista. Oggi infatti grazie alla sua voglia di crescere in questo campo e nel diventare un vero ballerino professionista, Filippo è infatti uno dei ballerini del bellissimo programma di Ballando con le stelle.

Chi è la fidanzata di Giordano?

Nonostante abbia dedicato molto tempo alla sua vita lavorativa, Giordano ha lasciato lo spazio per l’amore. Il giovane infatti è fidanzato con Marica Bianco, partner anche nel lavoro. I due sembrano molto felici insieme e anche molto legati.

Giordano Filippo Instagram

L’Insegnante di ballo di Ballando con le stelle ovviamente come tutti i giovani della sua età è molto attivo sui social. Lo possiamo infatti trovare su Instagram dove spesso e volentieri posta foto della sua professione o della sua vita quotidiana.

Carriera di Giordano Filippo

All’età di 7 anni il giovane Giordano inizia a provare una forte passione per la danza, cosi che inizia a partecipare alle sue prime gare. Nel 1994 infatti prende parte al campionato italiano arrivando in finale con salsa e liscio unificato. Partecipa inoltre al congressi internazionali come International Congres di Budva arrivando primo. Un altro percorso molto importante della sua vita lo affronta nel 2013 quando venne fortemente desiderato da un importante compagnia Tropical Gem. Ma solo qualche anno dopo viene desiderato da Euphoria Dance Company di NewYork. Ad oggi invece si è stabilito nel bellissimo programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle.

La sua maestra e musa ispiratrice in tutti questi anni è stata Carolyn Smith. Da li una carriera scritta, il giovane infatti ha continuato per questa strada diventando un ottimo ballerino professionista, insegna bachata e latino.