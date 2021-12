Alessandra Tripoli: chi è, età, altezza, lavoro, compagno ed Instagram

By

Alessandra Tripoli è una delle maestre di ballo che partecipano a questa edizione di Ballando con le Stelle. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli nasce in provincia di Palermo, precisamente a Misilmeri, il 30 luglio del 1987, ha quindi 34 anni ed il suo segno zodiacale è il Leone. Fin da piccola si appassiona al mondo delle Danza, specialmente tramite le televisione ed in questo senso, il programma che ha maggiormente contribuito alla sua inclinazione artistica è ”Non è la Rai”.

La Tripoli si specializza in danza latino americana ed ha gareggiato in diverse competizioni nazionali ed internazionali. Alessandra Tripoli ha scelto poi di trasferirsi ad Hong Kong nel 2013. Dal 2014, la Tripoli è una ballerina professionista del programma Ballando Con le Stelle, condotto da Milly Calrucci.

Nel programma di Rai 1, la Tripoli partecipa in coppia con Morgan, mentre nelle passate edizioni ha partecipato con Enzo Miccio, Simone Montedoro e Cesare Bocci. In particolare con Cesare Bocci ed Enzo Miccio, Alessandra Tripoli sembra aver mantenuto un ottimo rapporto. Vita Privata, Marito, Figlio e Social.

Marito e figlio di Alessandra

Alessandra è sposata dal 2016 con il partner di danza Luca Urso. I due sembrano una coppia molto unita e complice. Tanto è vero che per Alessandra, Luca è stato l’unico uomo, a cui è legata fin da quando aveva 17 anni

. Il 2020 è stato un anno particolarmente intenso per i due. Infatti oltre alla pandemia da Corona Virus che ha messo in ginocchio l’intero pianeta, Alessandra ha dovuto affrontare la sua prima gravidanza. I due infatti sono riusciti dopo molte difficoltà a concepire proprio nel 2020.

La Tripoli ha dovuto partorire da sola ad Hong Kong, dove vive con suo marito, senza poter avere il supporto della sua famiglia in un momento tanto delicato. Oltre che in Tv, Alessandra Tripoli è anche molto seguita sui social, il suo profilo Instagram ha oltre 95mila followers ed interagisce spesso con i suoi fan e dove non perde mai occasione di condividere foto e video riguardanti la danza e la sua vita quotidiana con i suoi numerosissimi fan e followers che la seguono e la supportano.