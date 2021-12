By

Se vi piacciono i dolci non dovete mancare di preparare il Rotolo di Sfoglia di mele, piace tanto ai bambini ma anche ai grandi.

Un dolce facile facile, che ricorda un po’ i dolci austriaci con un rotolo di pasta sfoglia ripieno di mele.

Rotolo di Sfoglia di mele

Per quanto riguarda la pasta sfoglia, si tratta di un dolce ripieno di mele caramellate, saltate in padella e aromatizzate con cannella, zucchero e limone. Per dare un tocco scrocchiante al ripieno, potete unire al ripieno io delle mandorle leggermente tostate.

Un rotolo delizioso, perfetto per una merenda oppure un dopo cena sfizioso. Si prepara in poco tempo e il risultato sarà molto apprezzato.

Ingredienti

4 mele

5 g burro

1 cucchiaino succo di limone

1 pizzico cannella in polvere

2 cucchiai zucchero

3 cucchiai confettura di albicocche

1 rotolo pasta sfoglia

q.b. granella di zucchero

20 mandorle

Preparazione

Prima di procedere con la preparazione del rotolo di pasta alle mele e mele, si comincia sbucciando le mele, poi liberandosi del torsolo e riducendo la polpa a piccoli cubetti.

Metteteli in una padella e unite del burro, succo di limone, zucchero, mandorle tritate e la cannella. Avviare il fuoco e cuocere per una decina di minuti a fuoco basso. Le mele dovrebbero essere tenere.

Non appena le mele sono diventate soffici, lasciatele raffreddare e disponetele uniformemente sopra l’impasto.

Ora sollevare i due lati e iniziare ad avvolgere la sfoglia delicatamente, iniziando dalla parte più corta. Date la forma alla pasta come un rotolo, usando la carta pergamena.

Quando il Rotolo di Sfoglia di mele è pronto, utilizzando un pennello da cucina bagnalo con il latte e cospargilo di zucchero a granella. Cuocere in forno caldo e statico a 180° per una trentina di minuti fino a che non lo vedrete gonfio e dorato. Infine sfornatelo e fate raffreddare prima di servire.