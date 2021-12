Viene chiamata glicemia, la concentrazione di glucosio, lo zucchero presente nel sangue, la sua provenienza: il cibo che mangiamo.

Un individuo che ha troppo poco o troppo poco zucchero nel sangue può avere problemi di salute.

Glicemia e buccia d’arancia

Per questo motivo è fondamentale rispettare un piano di pasti, attività e farmaci che lo aiutino a regolare lo zucchero nel sangue. Per trattare l’iperglicemia, occorre sapere prima cosa l’ha causata questo per mantenere i livelli di zucchero nel sangue all’interno di sani livelli.

L’alimentazione fornisce alcuni modi per gestire le principali cause dell’iperglicemia. Alcuni studi parlano delle proprietà della buccia d’arancia, come di un elemento in grado di contenere il colesterolo e la glicemia.

Ad esempio tra gli infusi naturali indicati per abbassare la glicemia, l’arancia, grazie al suo apporto in vitamina C, vitamina A, fibre e folati di potassio.

Per ovvi motivi la nostra scelta deve cadere su arance biologiche, e quindi non trattate, prive di qualsiasi traccia di pesticida, che finirebbero inevitabilmente nella nostra tisana.

Buccia d’arancia contro il colesterolo

Una volta scoperte le proprietà della buccia dell’arancia sarà difficile buttarla come abitualmente facciamo ora! Quando mangiamo l’arancia la prima cosa che facciamo è buttare via la buccia per mangiare la parte interna, al contrario questo non è una buona idea.

Di fatto, alcuni studi mirati hanno evidenziato il fatto che proprio la buccia è piena di sostanze molto utili per il nostro organismo in grado di fornire e una serie di benefici non indifferenti.

Nella buccia d’arancia sono presenti i flavonoidi, sostanze naturali che si trovano nella frutta, questi ne fanno o un rimedio naturale per contrastare il colesterolo totale in modo naturale.

Secondo alcuni studi la scorza d’arancia potrebbe essere in grado di intervenire sulla iperglicemia, stimolando il rilascio dell’insulina. Un estratto di buccia d’arancia racchiude un’alta percentuale di antiossidanti, che hanno nel contempo qualità antimicrobiche e battericide.