Eva Grimaldi: età, moglie, figli, professione e vita privata

Chi è Eva Grimaldi? Conosciamo meglio la bellissima attrice e curiosiamo nella sua vita privata, amore e carriera televisiva.

Chi è Eva Grimaldi?

Eva Grimaldi,all’anagrafe conosciuta meglio come Milva Perinoni è nata a Nogarole il 7 settembre del 1961. Cresce serenamente con la sua famiglia lavorando anche con il suo papà come benzinaia.

Il suo esordio in televisione lo ha molto presto. La donna infatti inizia ad intraprendere una relazione con Lele Mora, successivamente si vede al fianco di Vittorio Sgarbi, il tutto intorno agli anni ’90. Solo successivamente intraprende una relazione con il collega Gabriel Garko. La relazione tra i due è durata circa 8 anni dove sembravano sinceramente felici insieme. Come in molti sanno infatti Gabriel Garko si è confessato da Barbara D’Urso dove davanti a tutta Italia ha dichiarato di essere gay, cosi come anche Eva Grimaldi. In realtà i due, come hanno confessato in alcune interviste, fingevano.

Eva si sposa nel 2006 con Fabrizio Ambroso, ma la relazione ha vita breve.

Chi è la compagna di Eva Grimaldi?

Eva Grimaldi però solo successivamente si accorge di non essere completamente se stessa. Nel 2010 infatti conosce Imma Battaglia, attivista e politica. L’amore tra le due è nato in un modo molto spontaneo e solo successivamente il 19 maggio 2019 decidono di sposarsi. La cerimonia fu celebrata da Monica Cirinnà.

La compagna di Eva, Imma Battaglia è una donna molto attiva nel mondo politico. Inoltre è laureata in Matematica all’università Federico II di Napoli. Ma la ausa carriera prende una svolta diversa e dopo il percorso di studi universitario lavora come manager in una nota azienda napoletana.

Ma il suo nome risuona soprattutto per quanto riguarda le battaglie per i diritti della comunità LGBT. La stessa infatti è conosciuta per aver organizzato nel lontano 1994 il primo Gay Pride insieme a Vladimir Luxuria.

Nel 2007 partecipa all’Isola dei Famosi dove rivela davanti a milioni di Italiani di essere legata sentimentalmente a Eva Grimaldi.

Carriera

Eva inizia ad avere un grandissimo successo televisivo grazie alla partecipazione nel film Intervista di Federico Fellini. Da li un grande successo come attrice dove inizia a recitare in Cattive Ragazze, Soldi Proibiti, Il mio Uomo Perfetto.

Ma oltre ad essere una bravissima attrice, Eva si è lanciata anche in altre sfide televisive partecipando come ballerina di Ballando con le stelle.

Il successo televisivo però lo raggiunge partecipando come attrice a diverse fiction molto famose e di grande successo come Il bello delle donne, Donna d’onore, La vlla dei Misteri, Occhi verde veleno e tantissime altre.