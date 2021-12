Come fare i cornetti con la carta da forno, il trucchetto che non ti aspetti

By

Imparare a fare dei cornetti con la carta da forno, può essere utile se non abbiamo a portata una sac-à-poche, per decorare i nostri prodotti da forno.

Si tratta di uno degli attrezzi più impiegati dal pasticcere, la sac à poche è un sacchetto triangolare con un beccuccio all’estremità.

Sac à poche fai da te

Una sacca da pasticcere si rivela uno strumento di cucina molto utile specialmente nella preparazione dei dolci per decorare con il cioccolato fuso o la panna.

Anche se può essere costoso e non sempre se ne ha uno a portata di mano. Ad ogni modo, è molto facile fare una a sac à poche da pasticcere fatta in casa e con qualche oggetto che avrete sicuramente nella vostra cucina come: un sacchetto da freezer o della classica carta oleata da forno.

Con questi piccoli trucchi, potrete sempre avere un sacchetto per le decorazioni a portata di mano.

Con il sacchetto per il freezer

Procuratevi un sacchetto da freezer, con o senza zip, e apritelo il più possibile per aggiungere la vostra ganache senza sporcarvi eccessivamente.

Accertatevi di non riempire la borsa fino all’orlo per poterla chiudere. A questo punto, una volta che la tasca è riempita, giratela come una papillote per ottenere la maggior compattezza possibile.

Al termine prendete le forbici per tagliare l’estremità più sottile, occorre ricordare che quanto più grande è il foro, tanto meno preciso sarà il vostro disegno, per questo occorre fare attenzione.

Cornetti con la carta da forno

Una seconda tecnica per fare una sac-à-poche casalinga è quella di usare semplicemente della carta da forno. Si ritaglia un bel pezzo quadrato e lo si modella in un triangolo piegandolo a metà in diagonale.

Mantenere il triangolo tra il pollice e l’indice al mezzo del lato più grande. Spostare la punta destra del triangolo verso il centro. In seguito si fa lo stesso con la punta sinistra, in modo da formare un cono.

Successivamente aggiustare le pieghe in una maniera tale che la punta del cono sia chiusa. Piegare i punti superiori della carta in modo che il cono non possa dispiegarsi.

Incidere la punta del cono con le forbici per formare l’apertura del sacchetto di carta oleata.