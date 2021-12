By

E’ in arrivo il Bonus affitti 2022, un’agevolazione riservata ai giovani prevista dalla Legge di Bilancio 2022 il cui testo è stato da poco approvato in Cdm. Chi è in possesso dei requisiti, può ottenere fino a 2.000 euro di detrazione fiscale.

Non tutti i giovani sono propensi ad acquistare la prima casa: molti preferiscono vivere in affitto, soprattutto se viaggiano spesso, ad esempio lavoratori o universitari che devono trasferirsi in altre città.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Bonus affitti 2022: cos’è, a chi spetta

Il Bonus affitti 2022 è un incentivo che fa parte del pacchetto di misure generali del Governo per le quali è previsto uno stanziamento di 30 miliardi di euro. Consiste in una detrazione fiscale del 20% sulla quota complessiva del canone di locazione che può arrivare fino a 2mila euro.

Le risorse che sosterranno la misura fino alla fine del 2022 provengono dal Fondo affitti giovani.

L’agevolazione spetta a tutti i giovani che posseggono i seguenti requisiti:

Età compresa tra i 20 ed i 31 anni non ancora compiuti;

Reddito complessivo annuo non superiore ai 15.493,71 euro;

Contratto di locazione stipulato per immobili che rientrano nella Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 per un’unità immobiliare o una parte di essa che funga da prima abitazione. Si può ottenere l’agevolazione anche in caso di affitto di singole stanze all’interno di appartamenti da condividere;

La proprietà dell’immobile per cui si richiede l’incentivo non deve essere riconducibile al genitore o tutore del richiedente.

Bonus affitti 2022: importo, come fare domanda

Le modalità di richiesta del Bonus Affitti 2022 non sono ancora state chiarite. Le novità verranno introdotte ufficialmente dalla Legge di Bilancio 2022 entro il 31 dicembre 2021.

In attesa di chiarimenti ufficiali, i giovani possono iniziare a raccogliere tutti i documenti necessari che dimostrino il pagamento dell’affitto ed i requisiti di accesso al beneficio.

L’agevolazione prevede una detrazione fiscale del 20% sull’ammontare complessivo del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro, più basso rispetto all’importo precedentemente concesso di 2.400 euro.

Il Bonus Affitti può essere richiesto per i primi 4 anni di durata del contratto.