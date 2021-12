Alessandro Basciano: età, figlio, fidanzata, uomini e donne e Instagram

By

Chi è Alessandro Basciano? Conosciamo meglio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e conosciamo meglio la sua storia.

Chi è Alessandro Basciano?

Alessandro Basciano nasce a Genova nel Giugno del 1989 sotto il segno dei gemelli. La sua adolescenza la passa insieme ai genitori a Genova ma non si conosce quasi niente della sua infanzia. Ha un bellissimo rapporto con mamma Giovanna e inoltre ha anche una sorella che nel mondo dello spettacolo ha già fatto il suo ingresso Giorgia Nicole, modella che ha partecipato al programma di Canale Cinque Ciao Darwin. Inoltre, questa non è la sua prima apparizione in TV: infatti, ha partecipato ad un famosissimo programma mediaset.

Instagram di Alessandro Basciano

Il giovane come tutti i ragazzi di questa generazione è molto legato anche ai social. Il ragazzo infatti in particolare su Instagram vanta circa 400 mila followers. Sul suo profilo infatti Alessandro posta spesso foto e video della sua giornata condividendo il tutto con i suoi numerosissimi fans che lo seguono piacevolmente. In particolare le foto che destano più successo sono quelle insieme a suo figlio Nicolò avuto dalla relazione precedente.

Chi sono la compagna e il figlio di Alessandro

Alessandro è diventato papà molto giovane, infatti il piccolo Nicolò è nato a una relazione con Clementina Deriu nel 2016. La sua relazione con la mamma del suo bambino è finita ormai da tempo, ma in molti sono stati i telespettatori che hanno dubitato del suo sincero interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche.

Carriera Alessandro Basciano

Il giovane Alessandro oltre ad essere un bravo papà è un imprenditore di rivendita di automobili. L’esperienza televisiva però ha portato al giovane imprenditore altre esperienze lavorative, Alessandro infatti è stato anche testimonial di alcuni brand molto conosciuti nel mondo della moda. Inoltre nel giugno del 2020 è stato chiamato dalla redazione per partecipare come tentatore nel villaggio di Temptation Island, dove già dall’inizio ha legato molto con la fidanzata Valeria Liberati. I due durante il loro percorso si avvicinano molto al punto di sfasciare la relazione che la giovane Valeria aveva con il fidanzato Ciavy.

La giovane Valeria però pare volesse il contatto con Alessandro ma Ciavy pare che sia rimasto deluso dal comportamento della fidanzata. Nel falò di confronto i due decidono d uscire da single mettendo un punto alla loro relazione.

Ad oggi Alessandro non sembra essere legato sentimentalmente a nessuna donna.