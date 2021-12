Panico e forte preoccupazione per l’ex dama del famoso programma di Uomini e Donne, Pamela Barretta portata d’urgenza all’ospedale. Ecco la causa e quali sono le sue condizioni attuali.

L’ex dama del famoso programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha vissuto attimi di terrore nelle ultime ore. Le sue condizioni di salute hanno fatto preoccupare tutti i suoi cari e tutte le persone che la stimano e la seguono ormai da molto tempo. Perfino i collaboratori di Maria e la stessa conduttrice si sono notevolmente preoccupati. Lei è stata portata d’urgenza all’ospedale più vicino e, per via delle norme anti-covid, ha dovuto attraversare attimi di terrore senza la compagnia fisica di nessuno.

A comunicare il tutto ai propri cari ed a tutti coloro che l’ammirano e provano un affetto incondizionato nei suoi confronti è stata proprio lei. La donna infatti ha deciso di comunicarlo con il mezzo più veloce e quindi tramite i social media.

Cosa è accaduto all’ex dama di Uomini e Donne, Pamela Barretta

Solo poche ore fa, tramite una Instagram Story, la donna ha comunicato l’accaduto. Ovviamente la notizia ha fatto preoccupare tutti colore che tengono a lei e per questo poi ha deciso lei stessa di tranquillizzare i suoi cari ed i sui fan. Sono numerosi infatti i messaggi di buona guarigione che le sono stati inviati. Gesto che la donna ha apprezzato notevolmente ed infatti ha subito ringraziato tutti per l’affetto, la presenza e la preoccupazione che hanno dimostrato nei suoi confronti.

Come vi abbiamo già anticipato, la donna ha comunicato il suo stato di salute tramite i social, ha infatti caricato una foto di lei stessa che la ritrae sdraiata su una barella all’ospedale. Ovviamente munita di mascherina, la donna attendeva con ansia la risposta dei medici. Nel mentre Pamela, non potendo avere nessuno affianco per via delle norme anti-covid, ha deciso di fare una videochiamata con Amedeo Venza, il quale le ha tenuto compagnia per tutto il tempo necessario.

L’uomo ha deciso di condividere un suo pensiero restando accanto, virtualmente, alla giovane donna:

“Non chiedetemi cosa è successo (cercate di capirmi) per fortuna ora va tutto bene, ma questa storia la faccio per sottolineare il disagio di un pronto soccorso capoluogo di provincia dove tengono la gente su di una barella per ore intere.. Siamo appesi così dalle 19:00 senza la minima considerazione se non da parte di qualche anima buona. Siamo veramente alla deriva.”

La donna invece, ha semplicemente ringraziato tutti coloro che hanno perso un attimo del loro tempo per augurarle una buona guarigione, comunicando a tutti che attualmente le sue condizioni sono notevolmente migliorate.

