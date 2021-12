Tortano natalizio di Chef Cannavacciuolo: il segreto per farlo buonissimo

By

Cannavacciuolo condivide la ricetta del tortano natalizio, un dolce che non può mancare sulle tavole dei napoletani in occasione delle feste.

Un tortano natalizio a 3 stelle preparato seguendo le tradizioni partenopee della festa che riunisce in grandi tavolate le famiglie italiane.

Tortano natalizio di Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo famoso chef di Masterchef svela la ricetta e condivide il segreto per realizzare un casatiello, piatto tipico della vigilia per i napoletani a Natale

Ingredienti per 8 persone

600 gr di farina 00

300 ml di latte

200 gr Salame

100 gr Pancetta Affumicata

100 gr Scamorza Affumicata

50 gr Pecorino

50 gr Parmigiano

100 gr Provolone Piccante

6 Uova

10 gr Strutto

200 gr di strutto o burro

20 gr di sale

40 gr di lievito di birra

10 gr di zucchero

Preparazione

Per preparate l’impasto del Tortano natalizio, utilizzando la planetaria dove verseremo: farina, strutto, lievito sciolto in poca acqua tiepida, acqua, zucchero e il pepe.

Ora azionare l’impastatrice e, quando i componenti cominciano a amalgamarsi, aggiungere il sale e il pepe e unire la farina, lo strutto e il lievito.

Impastare il composto e lavorarlo per una decina di minuti per ottenere una consistenza uniforme ed elastica.

Non appena è pronto, si lascia il composto a riposare in una grande zuppiera, protetto da un panno, al caldo finché l’impasto non ha duplicato il suo contenuto.

Non appena la pasta è pronta, spianatela per farne circa 40x60cm; ricavate una fettuccia di pasta larga 2cm.

Preparare il formaggio e il salame a pezzetti, distribuirli mescolati sull’impasto, cospargere con i formaggi grattugiati, poi avvolgere la pasta in un salsicciotto così da riempire lo stampo, ben unto di strutto.

A questo punto bisogna coprire l’impasto con un panno pulito e lo si lascia di nuovo a lievitare per un’ora.

A questo punto bisogna coprire il casatiello con un canovaccio e lo si lascia di nuovo a lievitare per un’ora. Distribuire quindi le uova intere nei loro gusci sul rotolo di pasta, fermandole con due fettucce di pasta sovrapposte.

Cospargere l’impasto con l’uovo restante e mettete in forno preriscaldato a 185° per circa 50 minuti, o finché l’impasto non abbia finito di cuocere.