Stoviglie bagnate dopo il lavaggio: il metodo del canovaccio per ritrovarle tutte asciutte

Può capitare che alla fine del percorso di lavaggio della tua lavastoviglie, si tirino fuori le stoviglie bagnate e questo non dovrebbe accadere.

Sono diversi i motivi per cui le stoviglie escono bagnate dalla lavastoviglie.

Stoviglie bagnate dopo il lavaggio: che fare

Bisogna ricordare che quando si tirano fuori dalla lavastoviglie piatti e bicchieri impregnati di acqua, si possono creare macchie di acqua e calcare, a meno che non si usino detersivi di qualità.

Tuttavia, potrebbe essere un indicatore del fatto che la tua lavastoviglie ha bisogno di manutenzione…

Ostruzioni nello scarico

Con tutta probabilità, non solo si tireranno fuori le stoviglie bagnate, ma tutto l’interno dell’apparecchio sarà bagnato. Si possono anche trovare delle tracce d’acqua in eccesso che comporta l’allagamento del serbatoio.

In questo caso è verosimile che lo scarico o i filtri siano intasati.

Per di più, in questo modo rischiate di avere problemi di corrosione e di odore a causa dell’eccesso di umidità.

Di conseguenza, il modo migliore è controllare attentamente e, se non veniamo a capo del problema, chiamare un tecnico.

I programmi giusti

Non è detto che i programmi brevi che spesso utilizziamo siano più efficienti di quelli lunghi. Di fatto possono intensificare l’uso di acqua per garantire un risultato ottimale in un tempo molto breve.

Come risposta potremmo ritrovarci con le stoviglie che spesso escono bagnate. I programmi della lavastoviglie hanno ognuno la propria destinazione, è sono progettati per soddisfare tale scopo. Con una lavastoviglie moderna potrete optate per il programma eco.

Trucco del canovaccio

Se dopo aver aperto lo sportello della lavastoviglie notiamo che parte di queste queste sono ancora inzuppate d’acqua, un trucchetto per aggirare l’ostacolo è posizionare un canovaccio a metà all’interno della macchina è chiudiamo lo sportello.

Passati una decina di minuti aprendo noteremo che tutto è perfettamente asciutto!