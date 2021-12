Signorini nei guai dopo l’uscita di Alex: autori affranti | il GF rischia il peggio

By

Alfonso Signorini nei guai dopo l’espulsione di Alex dal Grande Fratello. Il reality rischia grosso. Ecco perché.

Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge era tutta una messa in scena? Questi i dubbi che attanagliano il web nelle ultime ore. Intanto Signorini dopo l’uscita dell’attore rischia grosso.

Signorini nei guai, il GF rischia grosso

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha lasciato tutti a bocca aperta. Tra eliminazioni, pianti e commozione e nomination saltate, si può senza dubbio dire che la diretta di lunedì sera ha tenuto letteralmente incollati alla televisione milioni di telespettatori italiani.

A tener banco nuovamente è il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Finalmente si è arrivati a una conclusione. Nell’ultima puntata, la compagna di Alex Belli è entrata in casa per un confronto face to face con suo marito.

A seguito di una forte discussione, marito e moglie hanno lasciato insieme il bunker di Cinecittà dopo che Alfonso Signorini ha annunciato l’espulsione del fotografo per aver violato le misure di sicurezza.

Finisce così, forse, un capitolo tra i più interessanti di questo GF Vip che ha senza dubbio portato il programma a raggiungere picchi di share altissimi. Cosa succederà adesso che Alex Belli e Delia Duran sono fuori dai giochi? Signorini è nei guai, gli autori sono affranti.

GF Vip, tutto un copione? Game over per Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, è stato messo un punto al triangolo amoroso formato da Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Marito e moglie hanno abbandonato insieme il bunker di Cinecittà lasciando una Soleil arrabbiata, delusa e con le lacrime agli occhi in una casa nella quale non si sente più a suo agio.

Cosa succederà adesso che i tre personaggi principali di questo reality sono finiti in panchina? Guai grossi per Alfonso Signorini. Secondo alcune indiscrezioni, quello che è successo tra i due gieffini e Delia Duran altro non era che una recita.

La loro storia sarebbe stata scritta a tavolino semplicemente per una questione di share. Ma qualcuno non ha rispettato il copione. Si tratta di Alex Belli che avrebbe dovuto portare avanti questa farsa con Soleil fino a dopo Capodanno.

Questa travagliata storia d’amore tra i due gieffini si sarebbe dovuta concludere con l’eliminazione di Alex dal reality e Soleil scaricata in diretta dal fotografo che riconfermava il suo amore per Delia.

Il gieffino però ha sconvolto i piani della produzione e adesso gli autori dovranno inventarsi altro per tenere alta l’attenzione dei telespettatori. Si tratta dunque effettivamente di una farsa? Il web sembra non avere dubbi.