Prima di riempirlo con gli alimenti delle feste, occorre pulire il frigorifero, è un lavoro che richiede tempo, anche per i cibi in esso contenuti.

Il frigorifero è dove viene conservata la maggior parte degli alimenti deperibili.

Pulire il frigorifero prima delle feste

Il frigorifero deve essere sempre pulito, se non vogliamo che i germi trovino un comodo alloggio al suo interno, con il rischio di entrare in contatto con il nostro cibo contaminandolo.

Per quanto se ne abbia cura, o si conservino alcuni alimenti in confezioni sotto vuoto, qualcosa può sfuggire al nostro controllo, liquidi possono finire sui ripiani di vetro.

Ci sono dei periodi in cui è più necessario di altri pulire il frigorifero, malgrado ciò a volte non si sa da dove cominciare. Esistono diversi passaggi cui affidarsi. e qualche trucco che rendono quest’operazione molto più semplice di quanto si possa credere.

Una pentola d’acqua calda e acqua e aceto

Come prima cosa è necessario disattivare il frigorifero per non consumare tanta energia inutilmente. Poi procediamo a estrarre tutti gli alimenti dal suo interno, per riporli in una borsa frigo affinché conservino una temperatura corretta.

Per la pulizia del frigorifero possiamo anche utilizzare dei detersivi, tuttavia sarà più indicato e altrettanto funzionale impiegare acqua e aceto.

Il problema maggiore viene dal deposito di ghiaccio sulle pareti del frigo, specialmente nel freezer. Ma c’è un trucco che ci consente di accelerare tutta l’operazione di pulizia.

Dobbiamo mettere sul fuoco una pentola d’acqua e una volta che questa ha raggiunto il bollore, spegnere e con facendo attenzione posizionarla (utilizziamo un sottopentola), all’interno del frigorifero con lo sportello chiuso.

Basteranno un a decina di minuti e il calore renderà più agevole la pulizia del frigorifero, con un composto fatto per metà di aceto bianco e metà acqua.

Pulita la parte superiore facciamo la stessa cosa con il freezer, ed in brevissimo tempo, avremo completato le operazioni di pulizia e potremo ricaricare il frigorifero con le spese del Natale!