Un uomo tenta di sfidare la fortuna ma finisce per sfidare la sorte, svuota la tabaccheria comprando innumerevoli “Gratta e Vinci” ma per lui arriva una scoperta inimmaginabile. Tutti i retroscena sull’accaduto.

In questo ultimo periodo pare che la fortuna non sia presente nell’aria, para infatti che più fortuna alcuni siano perseguitati proprio dalla cattiva sorte. C’è però chi non si arrende e decide di giocarsi il tutto e per tutto sfidandole entrambe, rimanendo però sconvolto dall’incredibile scoperta che lo attende. Capita spesso di osservare delle immagini che trasmettono un senso di speranza, come ad esempio scatti di chi senza neanche accorgersene ha ottenuto innumerevoli somme di denaro solo grattando un cartellino acquistato in tabaccheria.

Vedendo queste immagini quasi rassicuranti, molti hanno deciso di buttarsi a capofitto al caso tentando in qualche modo di ottenere il “colpo” fortunato. Il quale però non per tutti è arrivato. Nonostante le continue sconfitte però c’è sempre chi non si arrende e non si ferma davanti a nulla

Uomo svaligia una tabaccheria comprando tutti i “Gratta e Vinci” ma vince solo un’incredibile scoperta

Se pensate che sfidare la sorte tentando la fortuna mettendo in gioco il tutto e per tutto, questa storia vi farà sicuramente cambiare idea. Il tutto è avvenuto questo autunno quando un uomo, convinto di voler realizzare il piano precedentemente stipulato, si dirige dritto in tabaccheria. Quest’ultimo, senza pensarci due volte si butta a capofitto in un vortice invisibile che lo sorprenderà subito dopo. L’uomo infatti decide di acquistare all’incirca 400 biglietti del “Milionario” pensando che in almeno uno di questi ci fosse una vincita più che sicura.

Crede così tanto in ciò che afferma che arriva a spendere una cifra davvero esorbitate per acquistarli tutti. Il prezzo complessivo di tutti e 400 i “Gratta e Vinci” viene infatti circa 2.500 euro, realizzando innanzitutto un record d’acquisti per poi ottenere una sopresa del tutto inaspettata.

Nonostante i calcoli contenessero una grande possibilità di riuscita, l’uomo in realtà non ha affatto ottenuto il successo tanto sperato e progettato fin dal principio. In realtà per lui è semplicemente arrivata una bella denuncia ed un risarcimento danni a suo carico richiesto direttamente dal tabaccaio. Il quale ovviamente era all’oscuro di tutto, attualmente quindi, l’uomo è sotto processo. Questa è la conferma reale di quanto la fortuna non arrivi a chi si ostina a cercarla, altrimenti non si chiamerebbe così.