L’ex concorrente del GF Vip 6 rende pubblica un’informazione sbalorditiva riguardo Alex Belli e la moglie Delia Duran. Tutto si riconduce ad un’unica versione: ecco cosa ha fatto trapelare l’ex vippone.

L’uscita dell’ormai ex vippone insieme alla moglie ha destato molti sospetti fuori ed all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ancor prima che lui mettesse un piede fuori dalla casa erano svariati personaggi hanno espresso il loro parere riguardo il suo comportamento. Numerosi sono le voci che circolano tuttora sul suo conto, fin dai primi giorni si chiacchierava molto del presunto triangolo amoroso creato insieme alla gieffina Soleil.

Si vociferava però che il suo comportamento in realtà era una semplice farsa creata da lui stesso per aumentare le audience, ovviamente precedentemente scritta. La moglie è stata la vittima della situazione, dei comportamenti del marito e di tutto ciò che questi hanno creato, o forse no?

Samy, rivela un’assurdo retroscena su Alex Belli e Delia Duran

Delia è stata compatita e compresa da tutto il pubblico presente in studio e dal pubblico da casa, sul suo conto non circola alcuna critica e per questo lei è ed è rimasta limpida. In pochi quindi hanno preso seriamente in considerazione che in questo gioco Alex non fosse l’unico a giocare. La moglie Delia spesso è intervenuta chiedendo rispetto e cercando di placare i comportamenti del marito, questo però a quanto pare è solo un’annotazione su un copione già scritto. Secondo quanto si vocifera pare che i due si siano messi d’accordo su ogni singolo dettaglio e che quindi Delia fosse già a conoscenza dei fatti ancora prima che venissero a galla.

A darne la conferma sono proprio le parole di Samy, ex concorrente del Grande Fratello. Quest’ultimo ha avuto modo di conoscere alcuni lati dei diretti interessati e per questo è giunto a questa unica e sola conclusione. Secondo quanto rivelato dall’ex vippone in una diretta, loro due sarebbero semplicemente una coppia aperta e che quindi per entrambi non è successo nulla di eclatante.

Il vippone ha inoltre confessato di aver pizzicato di persona i due diretti interessati mentre si scambiavano dei baci estremamente passionali, ovviamente lontani da occhi indiscreti. A quanto pare i due si comportano come se nulla fosse successo nella loro intimità, la situazione cambia solo quando sono sotto gli occhi attenti della gente.

“Io li ho visti davanti i miei occhi nella stessa sera ed in hotel e ti posso dare la garanzia al 100% che erano li davanti a me a pomiciare come se niente fosse. Quindi mi viene da pensare, è tutto programmato.”

Desirèe Cirisano