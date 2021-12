Bonus genitori separati 800 euro | Finalmente è pronto il nuovo assegno

In arrivo il bonus genitori separati pari a 800 euro: chi può chiederlo, come viene erogato il nuovo assegno? Scopriamolo in questa guida di LettoQuotidiano.it

E’ in arrivo il bonus destinato ai genitori lavoratori, separati o divorziati, che vivono in difficoltà economica cagionata dalla diffusione del Covid-19.

L’assegno per i genitori separati arriverà fino ad un importo di 800 euro al mese e consentirà ai genitori di pagare l’assegno di mantenimento per la prole. Per il 2021 sono stati stanziati in tutto 10 milioni, ma bisognerà attendere il Dpcm.

Istat, crollo divorzi e separazioni

La pandemia ha avuto un impatto determinante anche sulla vita sentimentale: secondo l’Istat, l’emergenza sanitaria ha fatto crollare nel primo semestre del 2020, matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi.

È quanto emerge dal report intitolato “Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi“. Per le restrizioni imposte dal Governo a seguito del perdurarsi dell’emergenza pandemica il calo delle celebrazioni dei matrimoni religiosi e civili è stato significativo nel corso del secondo trimestre dell’anno. Analizzando il primo semestre dell’anno 2020 il calo è di circa il 20% per matrimoni, separazioni consensuali presso i Tribunali e scende al 16% per separazioni e divorzi consensuali extragiudiziali presso i Comuni. Il calo è del -11% e -13% per le separazioni e i divorzi giudiziali presso i Tribunali.

Bonus genitori separati: a chi è destinato l’assegno?

Il bonus genitori separati è destinato ai genitori separati o divorziati, che vivono da soli e che hanno difficoltà a versare l’assegno di mantenimento per i figli che vivono con l’ex coniuge.

Tra i requisiti richiesti i genitori devono aver ridotto la propria attività dall’8 marzo 2020 per almeno 90 giorni o con una contrazione di almeno il 30% del reddito rispetto a quello percepito l’anno 2019.

Bonus genitori separati: importo

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell’Economia, a definire i criteri di accesso e le modalità con cui verranno erogati i contributi.

Il fondo, che viene istituito presso il MEF, garantirà assegni per un importo fino a 800 euro al mese.

Bonus genitori separati 800 euro: come viene erogato?

Le modalità di erogazione del bonus, come pure i criteri e i requisiti, saranno definiti dal prossimo Dpcm.