Dal 1° gennaio i prelievi bancomat 2022, saranno possibili fino a un massimo di 999,99 euro, questa la cifra per chi vorrà pagare in “contanti”.

Sono previste multe da salasso se supera questo importo.

Prelievi bancomat 2022: cosa cambia

Cash, è stato stabilito un nuovo limite dal 2022, quando, a partire dal 1° gennaio, diminuirà da duemila euro a mille euro. Pertanto, 999,99 euro è l’importo massimo che può essere utilizzato per i nostri pagamenti in contanti.

Questo limite è applicabile non solo alle vendite, ma anche a qualsiasi altro trasferimento di denaro tra diverse parti, come le donazioni e i prestiti.

Vediamo cosa muterà per quanto riguarda i prelievi e i versamenti in banca e se da parte del Fisco possono partire degli accertamenti.

A causa della scarsa informazione si potrebbe finire per confondere le norme, e i suoi diversi scopi.

Stando alle ultime notizie emerse riguardo i prelievi e versamenti in banca, poiché non è presente nessun trasferimento della proprietà del denaro, in quanto l’istituto di credito funge da depositario.