Pan di Spagna sofficissimo di Benedetta Rossi con 3 ingredienti

Con il Pan di Spagna abbiamo una preparazione di base della pasticceria essenziale da utilizzare in molti piatti diversi, a partire dalle torte per arrivare ai dolci tipici o con il cucchiaio.

Sono diverse le versioni circa l’origine del pan di Spagna. Una è maggiormente accreditata, riguarda la sua creazione da un cuoco genovese alle dipendenze dei Pallavicini, una delle più prestigiose famiglie di Genova.

Il nome Pan di Spagna fu dato in occasione di un ricevimento alla corte spagnola, che fin da subito ha mostrato apprezzamento nei confronti del dolce che era chiamato pasta genovese.

Scopriamo come farlo con una ricetta semplice ed estremamente veloce!

Pan di Spagna di Benedetta Rossi

Per ottenere un dolce di qualità, consistente e liscio, un elemento indispensabile consiste nell‘amalgamare gli ingredienti facendovi aiutare da una frusta.

In seguito lo si riempie della crema che si vuole, come per esempio la crema pasticciera, la crema pasticciera al cioccolato, la panna montata o anche la panna montata al cioccolato.

Per preparare questo pan di Spagna saranno sufficienti 50 min, 15 per la preparazione e 35 minuti per la cottura.

Ingredienti per una tortiera di 24 cm di diametro.

4 uova

150 g di zucchero

150 g di farina

1/2 bustina di lievito per dolci (8g)

Preparazione

Prima di tutto, è necessario aprire le uova e sbatterle in un recipiente capiente con l’aiuto di un mixer. Si aggiunge dello zucchero gradualmente e si continua a lavorare il tutto con la frusta.

A questo punto aggiungete la farina a poco a poco, continuando ad amalgamare, fin quando il composto non avrà un aspetto spumoso. In ultimo, si aggiunge il lievito in polvere.

La miscela deve essere messa in una tortiera oliata il cui fondo dovrà essere rivestito di carta da forno.

Infornare in forno statico a 180° per 35-40 minuti, in forno ventilato a 170° per 35-40 minuti Questo pan di Spagna si può riempire con le vostre creme più gradite.