Nuovo maxi-bonus 700 euro per la spesa | Come fare subito richiesta

In arrivo il nuovo maxi-bonus da 700 euro per la spesa. Riparte in numerosi Comuni il bando per erogare buoni pasto o buoni spesa per usufruire del nuovo maxi-bonus da 700 euro.

Il maxi-bonus da 700 euro deve essere utilizzato dalle famiglie bisognose, che necessitano di acquistare i beni di prima necessità come i farmaci e gli alimenti. La finalità dei buoni spesa alimentare è quella di aiutare e sostenere economicamente milioni di famiglie italiane bisognose.

Nuovo maxi-bonus 700 euro per la spesa alimentare: quali sono i requisiti?

Per richiedere il nuovo maxi-bonus da 700 euro per la spesa alimentare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Composizione del nucleo familiare e/o dal numero di figli,

Reddito dei componenti del nucleo familiare,

Residenza all’interno del Comune,

Reddito ISEE del nucleo familiare,

Patrimonio immobiliare,

Giacenza media del conto corrente.

Ogni cittadino che mira a richiedere il bonus per la spesa alimentare deve presentare un’autodichiarazione in cui attesta di essere in possesso dei requisiti necessari. Sarà poi l’operatore comunale a controllare la veridicità delle informazioni riportate sull’autodichiarazione da parte del cittadino.

Bonus spesa alimentare: come presentare la domanda?

La domanda per richiedere il bonus per la spesa alimentare deve essere presentata telematicamente tramite il form online presente sul sito dell’amministrazione comunale di riferimento. Nel caso in cui si riscontrino problemi tecnici o per richiedere informazioni, ci si può rivolgere ai Comuni che forniscono supporto telefonico per la compilazione della domanda online, oppure è possibile recarsi in ufficio comunale e farsi aiutare dall’addetto allo sportello.

Buoni spesa: a cosa servono?

I buoni spesa possono essere utilizzati solo per acquistare alimenti, farmaci e beni di prima necessità nei negozi che aderiscono all’iniziativa. I buoni sono destinati ai nuclei familiari con un ISEE inferiore agli 8.000 euro.

Buoni spesa: a quanto ammonta l’importo?

L’importo del buono spesa va dai 50 ai 700 euro. Non è possibile accedere ai buoni spesa se si beneficia già di aiuti statali, come il Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. Pertanto, i titolari della card Reddito/Pensione di Cittadinanza non possono presentare la domanda per richiedere i buoni per la spesa alimentare.

Carta Spesa Roma: cos’è?

La Carta Spesa Roma è il nuovo sistema innovativo ideato per distribuire i buoni spesa alimentare ai cittadini residenti nel Comune di Roma. La finalità della Città Metropolitana è quella di consegnare la carta alle famiglie romane che saranno selezionate attraverso un bando. Le famiglie beneficiarie riceveranno presso la propria residenza una carta Postepay su cui viene versato l’intero ammontare del buono spesa alimentare.