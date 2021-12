Lievito scaduto, il metodo infallibile per capire se è ancora buono

Il lievito fresco è lo strumento di base per eseguire molte ricette, in particolare quelle di pasticceria e di panetteria.

Alimenti quali pizze, pane, pan di spagna, brioches… sono preparazioni che hanno bisogno di lievito e, in alcuni casi, di agenti di cottura chimici.

Come riconoscere il lievito scaduto

Quando si acquista il lievito, al fine di servirsene, si deve controllare lo stato dell’ingrediente, in quanto non dura troppo a lungo.

Anche se ci sono diversi tipi di lievito, la prova è identica sia per il lievito fresco che per il lievito disidratato, più noto come “lievito di birra”. Ad ogni modo, il lievito disidratato ha bisogno di un periodo molto più lungo per ridurre le sue proprietà.

In che modo si può verificare se il lievito fresco è valido? Innanzitutto dobbiamo immergere il lievito nell’acqua, quindi:

in un bicchiere mettete 10 grammi di lievito, unite un po’ di zucchero, versare il bicchiere a metà con dell’acqua tiepida, agitare la miscela, fate riposare per 10 minuti.

Trascorsi 10 minuti, potete verificare se il lievito è buono o no. Se riscontrate un lievito gommoso e più grande con acqua lattiginosa, questo è un buon segno. Qualora il liquido si sia riempito di bolle, si può usare il lievito senza problemi.

Controllando il lievito in questo modo, possiamo anche mangiare il lievito fresco che è scaduto.

Come va conservato il lievito fresco

È possibile conservare il lievito fresco in frigorifero per circa un mese se il pacchetto è rimasto inalterato.

Nel caso abbiate già aperto la confezione, solitamente può conservarsi tranquillamente in frigorifero al massimo per due settimane. Dopo questo tempo, può perdere il suo potere lievitante.

Per conservare il lievito fresco in frigorifero, la temperatura ottimale va dai 4 agli 8 gradi centigradi.