Giulia De Lellis: sapete che la sorella Veronica non ha il suo stesso cognome? Svelato il motivo. Svelato finalmente il motivo a distanza di anni.

Giulia De Lellis è una famosa influencer, tra le più seguite del mondo social. Si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante, il deejay veronese che poi l’ha scelta per vivere con lei una storia d’amore lontano dagli studi Mediaset.

I damellis, così come sono stati soprannominati dai fan, hanno conquistato il cuore di tanti follower e hanno fatto sognare in tanti con il loro amore. Improvvisamente però il meraviglioso idillio si è rotto a causa dei numerosi tradimenti di lui.

La romana e il veronese si sono così detti addio e le loro strade si sono separate per sempre. Oggi la De Lellis è felice insieme a Carlo Beretta, l’uomo della sua vita, così come lei lo ha definito in numerose interviste. Il dj veronese invece, Andrea Damante, è fidanzato con Elisa Visari e ha in progetto di ingrandire con lei la famiglia.

A proposito di famiglia, Giulia De Lellis ha una sorella a cui è particolarmente legata. Il suo nome è Veronica. Giulia e Veronica non hanno lo stesso cognome. Ecco la triste ragione.

Ecco perché le due sorelle non hanno lo stesso cognome

Giulia, nonostante la popolarità l’abbia ormai travolta, è rimasta la ragazza umile e semplice, la stessa che si è presentata qualche anno fa nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

Molto legata alla famiglia, ha un rapporto speciale con sua sorella Veronica. In molti hanno notato che Giulia e Veronica hanno due cognomi diversi (quello di Veronica è Fiumicini) Come mai? A svelare l’arcano è l’influencer in una chat box su Instagram.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato che sua sorella Veronica, di 10 anni più grande di lei, è nata da una relazione precedente della mamma con un un altro uomo che poi è letteralmente scomparso dalle loro vite. La mamma di Giulia ha incontrato poi il suo attuale marito e papà della De Lellis. Il signor Giulio si è preso cura di Veronica e di Giulia e Giuseppe nati successivamente. Ecco spiegata la ragione per cui le due sorelle hanno cognomi diversi.