Charlene di Monaco irriconoscibile. La principessa ha il viso sfigurato a causa di un ritocchino estetico finito male. Ecco l’indiscrezione che sta girando a Monaco e che ha scioccato il web.

Charlene di Monaco con il viso sfigurato. Questa la notizia clamorosa che riguarda la moglie di Alberto II. Che cosa le è accaduto? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Charlene di Monaco col volto sfigurato, intervento estetico finito male

Non trova pace Charlene di Monaco. La principessa, moglie del principe Alberto II, da ormai un anno sta vivendo una situazione psicologica e fisica davvero stressante. Per ben nove mesi è rimasta in Sudafrica, il suo paese natale, per curare un’infezione che le ha intaccato occhi, gola e cervello costringendola a sottoporsi a ben tre delicati interventi chirurgici.

La principessa si è ricongiunta solo agli inizi di novembre con la famiglia per trascorrere qualche giorno con il marito e gli adorati figli per poi salutarli nuovamente il 15 novembre e partire per una destinazione sconosciuta, probabilmente la Svizzera, che l’ha accolta per far sì che la principessa possa sottoporsi a dei cicli di riabilitazione.

Questo è quanto ha affermato il marito, il principe Alberto di Monaco, dichiarando che sua moglie, almeno fino a Natale, non presenzierà ad eventi pubblici perché ha bisogno ancora di rimettersi in forze. Intanto di Charlene non si hanno più notizie.

Secondo però alcuni giornalisti esperti di gossip reali, la regnante è in Svizzera non per problemi di salute ma per nascondere il suo volto sfigurato. Si mormora infatti che la principessa si sia sottoposta a un delicato intervento estetico che però è finito male.

La principessa si nasconde in Svizzera

Questa è l’ultima clamorosa indiscrezione. Secondo alcuni giornalisti esperti di reali, la principessa Charlene di Monaco, dopo un intervento delicato di chirurgia plastica effettuato in India, a Dubai, si è rifugiata in Svizzera per nascondere il suo volto. Pare infatti che la moglie di Alberto II sia rimasta sfigurata durante quest’operazione e che oggi sia addirittura irriconoscibile.

La principessa non ha presenziato a nessun evento pubblico a Monaco come la festa nazionale del regno e, con grande sorpresa di tutti, è stata anche assente al compleanno dei suoi bambini, segno questo che qualcosa effettivamente non va. Intanto il principe Alberto ha voluto rassicurare i sudditi e il mondo affermando che sua moglie si trova in Svizzera per affrontare importanti problemi di salute.