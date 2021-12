Zucchero nella salsa di pomodoro: fa veramente bene? La risposta definitiva

Solitamente le salse e i condimenti per la pasta contengono una certa quantità di zucchero, alimento che se in eccesso non rientra in una dieta equilibrata.

Nella nostra cucina la salsa di pomodoro è un “must” e la usiamo per la preparazione di molti dei nostri piatti.

Zucchero nella salsa di pomodoro

Non è inusuale trovarsi, dopo aver cucinato un sugo, di fronte ad un sapore leggermente acido come retrogusto. Può capitare quando è stato utilizzato il pomodoro non fresco, in bottiglia.

Questo ci porta ad evitare il problema aggiungendo dello zucchero nella fase di cottura, tuttavia i nutrizionisti affermano che non è una buona soluzione.

Il pomodoro è un alimento che presenta un’alta concentrazione di acidi liberi naturalmente presenti nella sua composizione chimica. L’acidità è una delle sue caratteristiche intrinseche, e il pH va da 3,2 a 4,6 a seconda del tipo di pomodoro. Tuttavia sembra sia diventata ormai una pratica comune aggiungere durante la cottura del sugo di pomodoro una certa quantità di zucchero. Si pensa che in tal modo si abbassi l’acidità modificando il pH. Nella realtà non è così, lo zucchero agisce solo a livello di gusto ma non modifica il pH, o almeno non in modo significativo. Un buon sugo si ottiene cuocendo il pomodoro per lungo tempo. In questo modo il pH acido viene modulato meglio dal vostro corpo. E per di più si rende più disponibile il licopene che viene meglio assorbito dal nostro organismo. Come togliere l’acidità dal pomodoro

Un semplice trucchetto della nonna per far si che il sugo ritorni ad essere dolce e saporito è aggiungendo una piccolissima quantità di bicarbonato prima che la salsa arrivi a cottura.

Scoprirete che il trucco sta facendo il suo lavoro grazie alla presenza di alcune bolle sulla superficie del sugo, in quanto un pizzico di bicarbonato sta eliminando l’acidità del pomodoro. Lasciate che il sugo prosegua la cottura, il sapore del sugo non ne risentirà.

Altro trucco che usavano le nostre nonne, aggiungere appena qualche goccia di latte, ma non troppo per non alterare la nostra ricetta iniziale. Lo zucchero nella salsa si limita a coprire il sapore acido ma alla fine non lo contrasta.