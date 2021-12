Con la stagione invernale e con l’avvicinarsi alle festività natalizie c’è sempre più voglia di riscaldarsi e di dilettarsi tra i fornelli. Prepariamo una ricetta sfiziosa e gustosissima: il timballo di riso. Ecco come lo prepara Benedetta Rossi.

Buonissimo, irresistibile e squisito: stiamo parlando della gustosa ricetta del timballo di riso preparata con pochi e nutrienti ingredienti. Si tratta di una ricetta anti-spreco preparata con alcuni semplici ingredienti che possiamo reperire facilmente in cucina: riso, passata di pomodoro, pomodori, basilico fresco e mozzarella. La ricetta è croccante in superficie e ha un cuore filante.

Timballo di Riso di Benedetta Rossi: Ingredienti

Riso

Passata di pomodoro

Pomodori

Mozzarella

Basilico fresco.

Timballo di riso: come renderlo gustoso?

Per rendere gustoso il timballo di riso come quello di Benedetta Rossi è bene selezionare i migliori ingredienti. In commercio sono reperibili diverse tipologie di riso: comune o originario, semifino, superfino oppure optare per il riso integrale. Per quanto riguarda i pomodori, si può optare per diverse varietà: per preparare il timballo di riso consigliamo i pomodori da salsa. Per avere una passata di pomodoro densa, i pomodori San Marzano sono la varietà migliore e maggiormente adatta.

Quale mozzarella scegliere? la mozzarella è un formaggio fresco, genuino e ricco di proteine e di calcio. Il Fiordilatte della penisola è una tipologia di mozzarella che è la migliore per preparare piatti caldi come il timballo di riso. Il fiordilatte esalta la gustosità e la genuinità dei piatti cotti al forno. Per aromatizzare questa gustosa ricetta è bene addizionare agli ingredienti citati qualche fogliolina di basilico fresco.

Timballo di riso: La preparazione di Benedetta Rossi

Prendete una pentola piena di acqua e cuocete il riso. Una volta cotto, scolate il riso e mettetelo in una pirofila imburrata. Nel frattempo, cuocete la passata di pomodoro e aggiungete qualche foglia di basilico. Versate la passata di pomodoro nella pirofila e amalgamate con la passata di pomodoro. Aggiungete qualche foglia di basilico fresco e guarnite con fettine di pomodoro tagliate sottili.

Aggiungete le fette di mozzarella e mettete la pirofila in forno a 220 gradi. Una volta formata la crosticina, decorate con delle fettine di pomodoro e aggiungete qualche fogliolina di basilico. Per i buongustai è possibile addizionare il timballo di riso sfizioso con un po’ di parmigiano grattugiato e di pangrattato. Servite a tavola ben caldo.