Ornella Vanoni: età, marito, figli, lavoro e vita privata della famosa cantante

Chi è Ornella Vanoni, conosciamo meglio la bravissima cantante che ha spopolato negli anni 60.

Chi è Ornella Vanoni

La simpaticissima Ornella Vanoni nasce il 22 settembre del 1934. Già da bambina si appassiona alla musica ed infatti ad oggi è una delle cantanti italiane più stimate di sempre. La cantante nel corso della sua vita ha un grandissimo successo come cantante. infatti le sue canzoni sono tra quelle più cantante e amate di sempre.

Marito e figli di Ornella Vanoni

La cantante italiana oltre alla musica ha dato spazio alla sua vita anche all’amore. In particolare con Gino Paoli, tra cui ha avuto una storia molto travaglia che la stessa definisce “un casino”. I due non si sono mai sposati ma la loro è stata una relazione molto intensa e passionale. I due però si sono poi separati ma comunque hanno cercato di avere rispetto reciproco anche mantenendo una certa amicizia.

Ma l’amore per Ornella non finisce a Gino Paoli, qualche anno dopo nel 1960, la cantante diventa moglie del produttore Lucio Ardenzi da cui avranno un figlio Cristiano Ardenzi, solo qualche anno dopo la loro separazione. Ma a quanto pare il matrimonio tra Ornello e Lucio è stato combattuto. La cantante come ha confessato a La Repubblica ha ritenuto quel matrimonio un vero errore:”

“Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine”, ha raccontato a La Repubblica

Ha confessato la cantante.

Ovviamente la sua vita è stata tempestata di relazioni, ricordiamo infatti quella con il regista teatrale Giorgio Strehler, Hugo Pratt e Danilo un giovane uomo che non aveva alcun rispetto per la cantante, tradendola di continui. Ma l’ultima ancora di salvezza che facesse sperare Ornella nell’amore fu Marco, che purtroppo la lasciò scomparendo misteriosamente nel nulla.

Curiosità sulla vita di Ornella

La cantante qualche tempo fa è risultata positiva al covid, ma nonostante l’età è riuscito a debellare il virus. La cantante inoltre ha una compagnia molto fedele al suo fianco, ovvero la sua cagnolina Ondina a cui è tanto legata. Inoltre tra i suoi cantanti preferiti Ornella ha confessato di avere una preferenza per Amy WineHouse.

Tra le persone a cui è molto legata invece ritroviamo la bravissima cantante Mina, le due infatti ancora oggi sono molto amiche.

Per quanto riguarda il suo aspetto, Ornella Vanoni non ha mai confessato di essere ricorsa alla chirurgia plastica. Inoltre come ha anche confessato in un intervista a Vanity Fair, fuma ogni sera una canna per conciliare il sonno.