Fabrizio Frizzi, clamoroso retroscena prima della sua morte: “È stato lui, avevo ragione”

Fabrizio Frizzi era un uomo davvero straordinario e lo conferma un retroscena clamoroso. Prima della sua scomparsa ha salvato la vita di una bambina: scopriamo di più.

Il 26 marzo 2018, a soli 60 anni ci ha lasciato uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, Fabrizio Frizzi. Tutti sanno che lui era un uomo dal sorriso contagioso e dall’animo buono, ma in pochi sono a conoscenza del suo bellissimo gesto, compiuto prima della sua morte: scopriamo di più.

Fabrizio Frizzi e il clamoroso gesto di amore verso una bambina

Sono passati più di tre anni, ma è impossibile dimenticare il grande Fabrizio Frizzi. Un professionista, una persona generosa e gentile che con il suo grande sorriso ha sempre portato allegria nelle case degli italiani.

Un uomo altruista, che ha dimostrato di esserlo ogni giorno, ma in particolare nel 2000 quando salvò la vita di una bambina di 11 anni affetta da leucemia donando il midollo osseo.

La ragazza oggi ha 31 anni ed è sempre stata riconoscente al conduttore per l’immenso gesto che ha fatto. La vita di Valeria Favorito stava per spegnersi e aveva urgentemente bisogno di un trapianto di midollo osseo.

Non c’era nessun donatore compatibile nella sua famiglia, ma nel 1994 Frizzi si era iscritto nel registro dei donatori di midollo osseo e il suo era compatibile con quello della bambina. Il conduttore aveva una vita così frenetica che era costretto a rimandare in continuazione l’intervento.

In quel periodo stava lavorando per una fiction ed era al timone del programma “Per tutta la vita”, con Romina Power. Ma un giorno mancò alla conduzione e l’ex moglie di Albano giustificò la sua assenza dicendo:

“Fabrizio non c’è, ha fatto una cosa molto importante per qualcuno”.

La voce si sparse in un attimo e dopo qualche tempo Valeria scoprì il nome del donatore, proprio per questo si presentò a una Partita del Cuore per ringraziarlo. Da lì non si persero mai più di vista.

Il forte legame

Dopo quella famosa “Partita del Cuore“, Fabrizio e Valeria hanno stretto un legame davvero forte e profondo, più di una semplice amicizia, infatti, lui la chiamava:

“la mia sorellina di sangue”

e lei: “il mio fratellone”.

Purtroppo, Frizzi ebbe un’ischemia cerebrale e dopo poco tempo si sentì nuovamente male e venne ricoverato d’urgenza all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, perdendo la vita a causa di un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa fu un brutto colpo per tutti, soprattutto per Valeria:

“Ho perso un fratello, una persona a cui tenevo tantissimo”

I due erano veramente legati, lei si doveva sposare e scelse proprio Fabrizio come testimone di nozze, ma la sua morte ha impedito di realizzare questo suo grande desiderio.