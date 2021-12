Diletta Leotta, a gambe e piedi nudi sotto l’albero di Natale: “Quanto sei bona” | Da mal di testa

Diletta Leotta è una donna meravigliosa apprezzata tantissimo per la sua bellezza e per la sua bravura nel campo giornalistico-sportivo. Questa volta ha incantato tutti i fan mettendosi a piedi nudi sotto il suo albero di Natale.

La conduttrice sportiva ha moltissimi fan che la sognano. È infatti una donna di una bellezza disarmante e con pochissimo riesce ad ottenere il consenso e i complimenti dal pubblico dei social.

Raramente la donna, trentenne, pubblica contenuti molto spinti o sensuali sui suoi account ufficiali, contrariamente ad altre colleghe che divulgano foto e video più osé e che sono perfettamente a loro agio con i commenti dei followers.

La bellezza della conduttrice è anche merito della chirurgia, ha più volte confessato di essersi rifatta e di aver ottenuto qualche aiutino. Nonostante questo, è felicissima di aver preso questa scelta e di quello che è oggi il suo aspetto fisico.

Diletta Leotta davanti l’albero di Natale | VIDEO

La bionda ha condiviso delle foto all’apparenza semplici sui suoi profili ma che hanno lasciato i fan a bocca aperta. Contrariamente al solito, ha pubblicato su TikTok, dove condivide contenuti sporadicamente.

Nonostante i suoi video non siano molti, sul profilo conta comunque una cifra importante di followers: quasi 700 mila persone amano guardare i suoi brevi video clip. Su Instagram la popolazione che ammira le sue foto è decisamente maggiore: sono infatti 8 milioni.

L’ultimo TikTok è una semplice clip della donna che si posiziona davanti al suo carinissimo albero di Natale. La bionda stava infatti scattando delle foto per i suoi fan e qualcuno ha registrato il “dietro le quinte”.

Diletta, a gambe e piedi nudi, si sistema davanti alle sue decorazioni natalizie. Il video è davvero molto semplice, ma moltissimi le hanno fatto i complimenti per le sue bellissime gambe ed i piedi con lo smalto rosso.

Diletta Leotta stupenda sotto l’albero di Natale 🎄 🥸 pic.twitter.com/xwherWOQqg — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 14, 2021

Certo, non tutti apprezzano in maniera particolare queste parti del corpo, ma sotto al suo video in molti hanno commentato, riempendo la conduttrice non solo di like e visualizzazioni, ma anche di apprezzamenti.

Per la donna è dunque facile essere apprezzata, le basta aprire la fotocamera del suo smartphone ed i fan e i suoi spettatori la intasano di complimenti e non si tratta di soli uomini, ma anche donne e colleghe!

Cosa ne pensate di questo breve video? Fatecelo sapere lasciando un commento!