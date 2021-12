Il concorrente Alex Belli abbandona la casa del GF Vip 6 per risolvere con la moglie Delia ma non sa che a breve lei entrerà a far parte interamente nel reality. Ecco cosa accadrà e cosa dovremmo aspettarci dalla sua partecipazione.

Il concorrente, tanto acclamato quanto criticato, ha creato davvero un bel pasticcio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lo abbiamo visto avvicinarsi notevolmente alla gieffina Soleil, mettendo in atto il suo losco piano, o meglio questo è ciò che si vocifera. La povera ragazza ha sempre visto del buono nel suo animo e per questo ha deciso di fidarsi buttandosi a capofitto in un vortice che poi l’ha semplicemente inghiottita. Il ragazzo infatti ha coltivato una stima profonda ed un affetto particolare per la ragazza.

Il tutto realizzato però sotto gli attenti delle telecamere del programma, le quali mandano in onda le riprese h24/7, inevitabilmente quindi, anche sotto gli occhi della moglie. Lei stessa si è presentata più e più volte all’interno della casa per chiedere spiegazioni al marito, il quale ha semplicemente ascoltato le sue richieste senza però mai mettere in atto le promesse a lei fatte.

Alex Belli abbandona la casa del GF Vip 6 per tornare da Delia, lei però affronterà a sua insaputa. Ecco di cosa si tratta

Questo comportamento ha suscitato molto suscitato molto scompiglio fra i concorrenti stessi ed ovviamente la moglie, la quale non ha assolutamente apprezzato i gesti compiuti e le parole dette del marito. La sua presunta relazione con la gieffina Soleil si è ormai spinta troppo oltre per poter rimediare al danno fatto e, dopo infinite coccole sotto le coperte e baci passionali, della moglie il vippone non ha avuto più notizie. Al ché qualcosa ha iniziato a frullargli nella mente come un chiodo fisso e per questo, improvvisamente, ha deciso di andare a riconquistare la moglie uscendo così definitivamente dalla casa.

Il vippone però non sa che la moglie attualmente non è reperibile poiché quest’ultima si ritrova in quarantena per uno scopo ben preciso. A quanto si vocifera infatti la donna è decisa ad intraprendere un percorso all’interno della casa diventando ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 6.

La moglie quindi non attende altro che l’uscita del marito così da prendere il suo posto nel programma. Si vocifera inoltre che la stessa dovrebbe entrare fra qualche giorno, ed esattamente venerdì sera. Cosa ne penserà Alex di tutto questo quando lo verrà a scoprire?