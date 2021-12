Caro bollette: in arrivo un vero e proprio salasso per le famiglie italiane se il Governo Draghi non stanzierà almeno altri 3 miliardi di euro. Sono previsti 800 euro in più per ogni famiglia.

Dopo 18 mesi consecutivi aumenteranno i costi delle bollette energia elettrica e gas: si stima che il costo della luce potrà subire un incremento del 25% rispetto al trimestre precedente, mentre il costo del gas potrà subire un aumento del 40%. Si tratta di una stangata di circa 800 euro a nucleo familiare.

Secondo Nomisma, per i prossimi tre mesi l’energia elettrica potrebbe incrementare del 17%, mentre il prezzo del gas potrebbe subire un aumento del 50 per cento. Si tratta di una stangata in un Paese dove molti nuclei familiari non riescono a pagare le bollette e dove si accede con difficoltà al bonus luce e gas.

Stangata Bollette Luce e Gas: servono 3 miliardi di euro

Per calmierare gli aumenti delle bollette energia elettrica e gas occorrono risorse economiche. L’Esecutivo Draghi ha già stanziato un plafond da 3,8 miliardi di euro, che occorrono per aiutare i nuclei familiari meno abbienti in vista degli aumenti previsti per il primo trimestre del 2022.

Per evitare che gli aumenti delle bollette energia elettrica e gas impattino sulle tasche degli italiani è necessario che l’Esecutivo Draghi reperisca altri 3 miliardi. Per ora i soldi stanziati non sono sufficienti e non sostengono economicamente le imprese in difficoltà per la crisi innescata dalla pandemia. Un’interessante proposta è stata avanzata dalla Lega, che ha chiesto di usufruire delle risorse economiche destinate al Reddito di Cittadinanza per contrastare il caro bollette.

Rincari Bollette: perché aumenta il costo della luce e del gas?

Con la stagione invernale si prevede una crescita della domanda di materia prima da utilizzare per riscaldare case e uffici. La ripresa economica post Covid ha portato ad una corsa ai prezzi delle materie prime: il petrolio ha raddoppiato il prezzo al barile dall’inizio del 2021. Anche il prezzo del gas ha subito continui incrementi del 400%. Come spiega ARERA, i prezzi delle materie prime hanno subito un’impennata verso i massimi storici.

Per il 2021 la spesa annuale per l’energia elettrica sarà pari a 631 euro a famiglia, con uno scostamento di +30 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Mentre per quanto concerne il gas, la spesa annuale sarà pari a 1.130 euro, con un incremento di circa 15 punti percentuali rispetto all’anno 2020.