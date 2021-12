L’attrice che interpreta Tokyo de La Casa di Carta oggi è ben diversa da quando ha iniziato la sua carriera. Vediamo la sua eccezionale trasformazione.

Tokyo ne La Casa di Carta è stata interpretata dall’attrice Ursula Corbero, nata e cresciuta in Spagna

Com’era Tokyo prima di diventare famosa?

Ursula Corbero è l’attrice e modella spagnola diventata famosa al grande pubblico dopo aver recitato nei panni di Tokyo ne La casa di Carta. Prima del suo strepitoso successo, però, aveva già interpretato il ruolo di Ruth Gomez nella serie Fisica o chimica (dal 2008 al 2010 a cui seguirono altri film e progetti.

Il suo ruolo più importante, per il momento, è stato sicuramente quello di Tokyo, un personaggio complesso, ribelle e talvolta scomodo. Tokyo, infatti, è diventato presto uno dei protagonisti preferiti de La Casa di Carta, contando fan della serie e dello stesso personaggio, in tutto il globo.

Ursula, però, non ha sempre avuto l’aspetto duro e ribelle con cui il grande pubblico ha imparato ad amarla.

Un cambiamento drastico

Pur non ricorrendo alla chirurgia, Ursula Corbero, prima di approdare in televisione era ben diversa dal personaggio di Tokyo. Il suo aspetto era tutt’altro che sexy e selvaggio. L’attrice, infatti, era solita portare i capelli lunghi e biondi. Sì, avete letto bene. Tokyo aveva i capelli biondi che sfoggiava costantemente insieme ad un ampio sorriso.

Il look studiato per la svaligiatrice di banche è diventato parte integrante della stessa attrice. Un look che ha contribuito a rimuovere l’aspetto angelico per conferirgliene uno più aggressivo.

Successivamente, la modella ha sfoggiato sempre una chioma lunga ma con frangetta e di colore rosso. Anche in quel caso, Ursula aveva un aspetto molto angelico ben distante da Tokyo de La casa di carta. Benché l’attrice non abbia subito alcun intervento chirurgico, oggi sembra essere cambiato, oltre al suo look, anche la sua attitude.

Dopo il personaggio che l’ha resa famosa, la Corbero ha recitato in Snake Eyes, che è stato il suo primo lavoro ad Hollywood. Si è trattato di uno spin-off legato all’universo di GI Joe, un marchio di giocattoli d’azione.