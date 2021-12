Che fine ha fatto la famosa attrice e conduttrice italiana Luisa Corna? Oggi lei è è completamente cambiata e la sua vita subirà un’incredibile svolta. Tutti i dettagli a riguardo.

Lei è una delle tante showgirl che hanno praticamente rapito il cuore di tutti gli italiani, donna di incredibile bellezza che vanta inoltre una dote artistica davvero unica. Negli anni ha conquistato la stima ed il rispetto di molti volti famosi nel mondo dello spettacolo, affiancandoli così nella conduzione di vari programmi televisivi.

Ebbene si, la donna era ed è tutt’oggi una conduttrice, un’attrice ed una cantante. Negli anni l’abbiamo vista alla conduzione di vari programmi infatti, come ad esempio: “Sognando Las Vegas” e “Domenica In”. Tutti ricordiamo inoltre la sua partecipazione alla fiction “Ho sposato uno sbirro”.

Luisa Corna ed il cambiamento subito negli anni. Ecco com’è oggi la vita della famosa attrice italiana

Dovete sapere che la conduttrice, come anche molti altri Vip, desidera mantenere alti livelli di riservatezza. Nonostante la fama infatti tiene molto alla sua privacy, negli anni non è mai trapelato nulla per quanto riguarda la sua vita sentimentale, fino ad oggi. Ovviamente tutti conosciamo le sue vecchie relazioni, le quali sono durate anche per molti anni. Il lieto fine però per lei non è mai arrivato, la cosa infatti l’ha scoraggiata molto.

A quanto pare, un certo Stefano Giovino è riuscito a spezzare la maledizione. Lui infatti è l’attuale fidanzato della donna, la loro relazione viene coltivata da ormai molti anni e finalmente è arrivato il momento di convolare a nozze. I due si conoscono e stanno insieme da circa 10 anni, fino a pochi anni fa però la donna ha tenuto il fidanzato lontano dai riflettori.

Lui è un carabiniere pugliese e la donna in lui vede finalmente il vero amore, il quale ha cambiato la sua vita radicalmente.

“Lui ha portato equilibrio e serenità in me. Ho reso pubblica la mia relazione con Stefano Giovino dopo quattro anni che stavamo insieme proprio per evitare qualsiasi complicazione del gossip e adesso vivo a Brindisi.”

Attualmente loro sono l’uno la dolce metà dell’altro e, da quanto detto già in precedenza, a breve pronunceranno il fatidico “si!”.