In realtà ci sono diverse ragioni per cui il cane che sbadiglia sempre può farlo, e alcune sono più comuni di altre, forse il tuo amico sta cercando di dirti qualcosa.

Gli sbadigli di un cane sono in grado di rivelare molto di più sul suo stato attuale di quanto si possa immaginare. Quindi meglio indagare per il bene dei nostri amici pelosi.

Cane che sbadiglia: cosa vuol dire

Probabilmente sbadiglia quando è solo sdraiato, o mentre sta giocando con i suoi giochini per cani. Per quanto riguarda il suo stato attuale, uno sbadiglio può rivelare più di quanto si possa pensare.

Se imparate cosa suggeriscono questi segni, è possibile servirsene per identificare ciò che il vostro cucciolo potrebbe volervi dire.

Per quanto lo sbadiglio di un umano indichi generalmente noia o stanchezza, un cucciolo che sbadiglia può cercare di dirti qualcosa di più. Quindi, per quale motivo i cani sbadigliano e cosa può significare?

In ogni caso, cos’è uno sbadiglio?

Innanzitutto, è importante comprendere che cos’è lo sbadiglio, ancor prima di addentrarci nelle possibili ragioni che si nascondono dietro lo sbadiglio nei cani. Per quanto riguarda i nostri amici pelosi, lo sbadiglio è la stessa cosa che avviene per noi: è un riflesso per lo più involontario, dove abbiamo un’ampia apertura della bocca e una profonda inspirazione per riempire i polmoni d’aria.

Per quanto ogni singola persona e la maggior parte degli animali vertebrati sbadigli, la comunità scientifica non sa darne una spiegazione.

Negli esseri umani sussistono dei collegamenti tra lo sbadiglio e la stanchezza e gli sbalzi di temperatura. Resta un’azione involontaria che per lo sbadiglio del cane può essere sconosciuta.

Tuttavia alcuni studi riguardo i nostri amici canini ha cercato di trovare alcune possibili cause.

Per la maggior parte del tempo, si tratta di motivi per cui non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Le teorie più comuni

Si sentono stressati. Nel caso in cui il tuo cane presenti sbadigli eccessivi, potrebbe essere un segno di stress. Ogni aumento nella frequenza può essere il suo modo di dirti che è nervoso. In alcuni esseri umani lo sbadiglio è anche un sintomo di ansia, e i cani non sono diversi.

Dimostrano empatia. Avete anche voi notato che gli sbadigli appaiono contagiosi? Se un amico sbadiglia accanto a te, potresti sentirti l’esigenza di voler sbadigliare tu stesso. Questo non solo è un evento comune negli esseri umani, ma anche i cani sembrano esserne contagiati.

Segno di sottomissione. In alcuni cani lo sbadiglio è un segno di sottomissione di fronte a un altro cane.

Nel caso in cui il tuo cane sembri sbadigliare eccessivamente intorno ad altri cani, potrebbe essere il suo modo di sfuggire al conflitto.

In questo caso può trattarsi di un segno di sottomissione agli altri cani, il che significa che un cane può sbadigliare se sta cercando di apparire passivo o non minaccioso.