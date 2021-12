Terremoto alla corte inglese: il principe William beccato con una famosa popstar americana. Dopo il presunto flirt con la marchesa Rose Hanbury, ora una nuova accusa pende sulla testa coronata. I dettagli.

Il principe William è di nuovo nei guai. Il nipote della Regina Elisabetta è stato beccato con una superstar americana. Come ha reagito Kate? Facciamo chiarezza su questa vicenda.

Il principe William ha tradito Kate, caos a palazzo reale

La mela non cade mai troppo lontano dall’albero. Proprio come il suo papà, il principe Carlo, anche William d’Inghilterra pare seguire le orme paterne: flirt extraconiugali, scappatelle e accuse pesanti pendono sulla sua testa coronata. Che cosa ha combinato il figlio di Lady Diana?

Da settimane i membri della Royal Family sono nell’occhio del ciclone e la colpa è proprio del marito di Kate Middleton. Qualche settimana fa si è ritornati a parlare con prepotenza del suo presunto flirt con la marchesa Rose Hanbury, moglie del nobile David Cholmondeley.

A lanciare l’indiscrezione è stato il The Sun. Il noto tabloid inglese ha accusato il principe William di aver tradito la sua consorte poco più di tre anni fa, quando era in dolce attesa del principino Louis. Il principe e la marchesa sono stati paparazzati in più occasioni, insieme, a scambiarsi abbracci e gesti affettuosi abbastanza equivoci.

La reazione di Kate? Sempre pacata e col sorriso stampato sul viso, con l’aplomb che da sempre la contraddistingue, la Middleton pare aver messo una pietra sopra a questo brutto episodio semplicemente bannando la marchesa da tutti gli eventi di corte organizzati dalla duchessa di Cambridge in prima persona. Insomma, Kate ha avuto la sua vendetta ma i problemi per lei non sono finiti: suo marito è stato (di nuovo) accusato di infedeltà.

Ecco chi è la famosa star che ha conquistato il duca di Cambridge

Non smette di far parlare di sé il principe William. Dopo il presunto flirt con la marchesa Rose Hanbury, i tabloid inglesi hanno lanciato un altro scoop clamoroso: il nipote della Regina Elisabetta è stato beccato con una famosa popstar americana. Di chi si tratta?

La donna in questione è Britney Spears, cantante seguitissima e di fama internazionale. Secondo la stampa inglese, il marito di Kate Middleton e l’artista americana si sarebbero scambiati per lungo tempo messaggi ed email. I due inoltre avrebbero avuto anche degli incontri virtuali, tramite webcam, durante i quali si sarebbero lasciati andare ad atteggiamenti piuttosto spinti.

A quanto pare però questo flirt sarebbe avvenuto ben oltre una decade fa, quando William non era ancora fidanzato con Kate. Questa indiscrezione trova conferma anche da parte Christopher Andersen, autore del best Sellers Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan. Secondo lui, William avrebbe avuto nello stesso periodo una relazione anche con la nipote di Bush, ex presidente americano. Insomma, un vero latin lover.