Spuntino prima di dormire, cosa mangiare per dormire bene

A dispetto di quanto si pensa, uno spuntino prima di dormire può contribuire alla perdita di peso, oltre a favorire il sonno.

Deve trattarsi di uno snack sano, bisogna puntare su specifici alimenti amici del benessere, da assumere per dormire bene in piccole porzioni. Non devono assolutamente appesantire lo stomaco né interferire sulla qualità del riposo.

Lo spuntino serale va consumato 1-2 ore prima di dormire, specie se si soffre di reflusso gastroesofageo.

Spuntino prima di dormire: perché fa bene

Uno spuntino serale può stimolare ed accelerare il metabolismo, rendere stabili i livelli di zucchero nel sangue per l’intera notte facendo riposare meglio. In più, si attiverà l’ormone glucagone che ha la funzione di bruciare i grassi durante il riposo.

Attenzione: lo spuntino notturno deve essere a basso contenuto di zuccheri per controllare l’insulina ed evitare picchi di fame. Bisognerà scegliere alimenti dall’elevato potere saziante.

Lo snack serale giusto contribuisce a sostenere il sistema immunitario: il mattino successivo ti alzerai con più energia.

Spuntino prima di dormire: ecco i cibi da mangiare per dormire bene

Lo spuntino serale può essere un valido aiuto per il riposo.

Bisogna puntare su cibi leggeri, ricchi di minerali, da consumare in piccole porzioni per non appesantire lo stomaco.

I cibi raccomandati per uno spuntino serale sono:

Frutta secca (noci e mandorle) ricche di minerali sedativi e dell’amminoacido triptofano dall’effetto rilassante;

Pera, ciliegie, banana, mela, frutti che saziano senza appesantire;

Avocado ricco di magnesio e potassio (minerali sedativi);

Mirtilli, ricchi di vitamine, amminoacidi essenziali, antiossidanti;

Olive non salate;

Fiocchi di latte;

Fiocchi d’avena e yogurt greco, che proteggono la flora intestinale e conciliano il sonno;

Verdure crude, in particolare misticanza, valeriana, sedano, carote, zucchine.

Lo spuntino serale dovrebbe contenere triptofano (amminoacido che favorisce il sonno) e melatonina (ormone che regola il sonno).

Alimenti ricchi di triptofano sono noci, latte, formaggio, pesce, uova e fagioli. Tra i cibi che contengono melatonina, troviamo noci, ciliegie, banane, pomodori e avena.

Uno snack serale ‘giusto’ potrebbe essere un toast di pane integrale (i carboidrati stimolano il rilascio di insulina) con prosciutto cotto (le proteine smorzano la fame).