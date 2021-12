Sabrina Impacciatore: chi è, età, lavoro, marito, figli e profili social

La bellissima attrice inizia però ad avere la sua scalata verso il successo nel 1997 recitando infatti nella fiction Disokkupati . Ma successivamente, qualche anno dopo conduce La valigia dei sogni su La7 . Per quanto riguarda invece il cinema, Sabrina ha partecipato a The Passione, L’ultimo Bacio di Gabriele Muccino vincendo anche il premio come attrice non protagonista.

Ma il suo successo nel mondo dello spettacolo non tarda ad arrivare e infatti incomincia ad avere un grande successo grazie a Gianni Boncompagni a Domenica In , poi successivamente con Non è la Rai . La sua carriera però avrà un successo ancora più grande negli anni successivi al suo esordio in televisione.

Sabrina Impacciatore nasce a Roma il 29 Marzo del 1969 . La giovane cresce tranquillamente con la sua famiglia dove dimostra già da piccina di avere un forte interese per la recitazione. In giovane età infatti Sabrina inizia a frequentare corsi di recitazione dell’ Actor’s Studios sia a Roma che nella bellissima New York.

Chi sono i figli e marito di Sabrina Impacciatore

La bravissima attrice italiana oltre ad avere un grande interesse per la recitazione, ha ritagliato dello spazio anche per l’amore. Non si conoscono molte cose della sua vita privata, quello che si sa di sicuro è che Sabrina non è mai stata sposata e non ha mai avuto figli. In realtà Sabrina è stata fidanzata da giovane con un ragazzo che però a quanto pare ha lasciato l’attrice molto presto. Questo ovviamente ha lasciato un forte dolore irreparabile nel cuore di Sabrina.

Ma non è finita qui, pare che Sabrina qualche tempo fa, durante un intervista abbia anche confessato di essere stata vittima di violenza domestica da parte di un suo ex compagno.

Insomma pare che la vita sentimentale di Sabrina non sia stata molto felice. Attualmente infatti non si hanno notizie sulla sua vita privata,, l’attrice probabilmente non ama rilasciare molte news sulla sua vita amorosa.