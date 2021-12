By

Pierluigi Diaco, conoscete il marito? Lui è un uomo bellissimo, affascinante e soprattutto molto famoso. Ve lo presentiamo e vi diamo qualche curiosità in più sul suo conto.

Il giornalista Pierluigi Diaco è sposato con un uomo bellissimo e davvero affascinanti. Lo avete mai visto? È un personaggio molto famoso della televisione italiana. Ecco di chi si tratta.

Chi è il famosissimo marito di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è un affermato e amatissimo giornalista italiano. Ha esordito nel mondo dello spettacolo muovendo i primi passi nel 1995 come giornalista per TMC. Grazie alla sua bravura e alla sua professionalità, è stato notato dai vertici Rai che lo hanno scelto nel 2010 come conduttore di Uno mattina estate con Georgia Luzi.

Diaco non è solo un giornalista ma è anche un autore televisivo. È lui che si è occupato della scrittura di Bontà Loro, un programma di Maurizio Costanzo, suo carissimo amico. Verace e peperino sul lavoro, Pierluigi è invece molto riservato e timido per quanto riguarda la sua vita privata.

Sapete che è sposato con un personaggio famosissimo della televisione italiana? Si tratta di un uomo bellissimo, intraprendente e che sicuramente avete già visto.

Tutte le curiosità sul bellissimo marito del giornalista

L’8 novembre 2017 Pierluigi Diaco è convolato a nozze con il suo attuale marito, un personaggio molto famoso della televisione italiana, dalla bellezza straordinaria. Sapete di chi si tratta?

Il fortunato che è riuscito a rubare il cuore di Diaco è Alessio Orsingher, conduttore, giornalista e autore televisivo. Alessio e Pierluigi hanno 9 anni di differenza e si sono conosciuti grazie ad un amico in comune, Maurizio Costanzo. Cosa sappiamo di Alessio Orsingher?

Uomo riservato, muove i primi passi come autore televisivo. I telespettatori l’hanno potuto apprezzare però anche come conduttore a Tagadà, il programma su La7 che ha riscosso anche grazie a lui grandissimo successo.

Pierluigi e Alessio sono convolati a nozze dopo soli due anni di fidanzamento, il loro è stato un amore a prima vista. Come ha confessato in un’intervista recente il giornalista Diaco, Alessio è la persona migliore che abbia conosciuto nella sua vita ed è fortunato ad averlo come a marito.

Alessio, non è soltanto il suo sposo ma è anche il suo amante, il suo migliore amico e il suo più grande confidente. La loro coppia è solida, i due si amano alla follia e sperano presto e di poter realizzare un altro grande sogno: adottare un bambino appena la burocrazia italiana snellirà le procedure di adozione.