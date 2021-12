Massimo Ranieri, la figlia segreta: di una bellezza indescrivibile | FOTO

By

Massimo Ranieri, uno dei volti più noti del panorama musicale italiano. Il pubblico lo ama follemente, ma non tutti sanno che ha una figlia segreta: conosciamola meglio.

Ranieri e sua figlia Cristiana hanno avuto un passato turbolento, ma oggi non portano nessun tipo di rancore. Il loro rapporto padre e figlia è davvero potente, mai nessuno li dividerà mai: scopriamo di più sulla figlia segreta del noto cantante.

Massimo Ranieri, chi è la figlia segreta?

Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri è uno dei volti più amati e seguiti del panorama musicale italiano. Lui è un artista a 360 gradi, perché oltre ad essere un cantante di successo ha dimostrato di essere un talentuoso attore e showman.

Nonostante sia sempre stato molto geloso della sua privacy, sappiamo che per diverso tempo è stato legato a Franca Sebastiani (deceduta il 27 maggio 2015). Dal loro amore è venuta alla luce Cristiana Calone il 6 luglio del 1971.

Ma il cantante non è stato presente nei primi anni di vita della ragazza e proprio per questo lei ci ha sofferto molto, addirittura è stata riconosciuta solamente nel 1995. Sono passati tanti anni e Cristiana è riuscita a perdonare suo padre e oggi hanno un bellissimo rapporto.

Tutto su Cristiana Calone

La storia di Cristiana non è facile da raccontare, perché in passato ha sofferto tantissimo, l’assenza di suo padre le ha lasciato un vuoto incolmabile. Ma perché Massimo l’abbandonò? Lui era appena maggiorenne e in quegli anni stava iniziando la sua brillante carriera.

Per questo, prese una decisione, ovvero quello di lasciare la sua famiglia e rincorrere il successo. Ma nel 1995 ha riconosciuto sua figlia Cristiana Calone e nel 2007 hanno debuttato insieme in tv nel programma Tutte Donne Tranne Me, presentandola a milioni di telespettatori italiani.

Durante un’intervista, la donna ha raccontato di amare suo padre e non portare nessun tipo di rancore: “E’ impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui”.

Oggi i due hanno un bellissimo rapporto, Massimo Ranieri è diventato anche nonno, perché Cristiana ha dato alla luce un bambino nato nel 2011. Dopo anni la famiglia è riunita e non c’è cosa più bella.