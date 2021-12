L‘ultima Manovra di Bilancio ha prorogato il Bonus Mobili 2022: si potrà beneficiare dello sgravio fiscale non solo il prossimo anno ma fino al 2024 (compreso).

Insieme alla proroga arriva anche una novità. Cosa cambierà dal prossimo anno per il Bonus mobili?

Ricordiamo che prevede una detrazione fiscale del 50% (in 10 quote annuali di pari importo) per le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati esclusivamente ad un immobile oggetto di interventi ammessi per il Bonus ristrutturazione. Sono escluse le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Bonus Mobili 2022: novità, cosa cambierà il prossimo anno?

La novità per il Bonus mobili 2022 è legata al limite massimo di spesa previsto per la detrazione.

Nel corso del tempo, la soglia massima è cambiata:

10mila euro (detrazione massima di 5mila euro) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020;

16mila euro (detrazione massima di 8mila euro) per le spese sostenute nel 2021.

Per il 2022, la situazione è destinata a cambiare in peggio: il limite massimo di spesa passa a 5mila euro, quindi viene concessa una detrazione fiscale fino a 2.500 euro. La riduzione risulta notevole.

Attenzione alla data di inizio dei lavori di ristrutturazione

Bisogna controllare molto bene la data di inizio dei lavori di ristrutturazione visto che il Bonus mobili è ammesso soltanto nel caso in cui l’immobile sia oggetto di interventi ammessi al Bonus ristrutturazione con detrazione fiscale del 50%.

Per fruire del Bonus mobili 2022, le opere di ristrutturazione devono essere avviate non prima del 1° gennaio 2021.

Le modalità di pagamento restano invariate. Anche per il 2022, il pagamento delle spese detraibili deve essere tracciabile (bonifico anche ordinario e non solo parlante, carta di credito/debito): sono esclusi i pagamenti in contanti o con assegni.

Le spese pagate con finanziamento a rate sono ammesse, a patto che la società finanziaria esegua il pagamento con le modalità suddette.

Mobili ed elettrodomestici ammessi

Gli acquisti detraibili per il Bonus Mobili 2022 riguardano mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi ovvero:

Armadi, tavoli, letti, librerie, scrivanie, sedie, comodini, poltrone, divani, materassi, apparecchi di illuminazione, ecc. Sono escluse porte, tende, pavimentazioni ed altri complementi di arredo;

Grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, stufe elettriche, forni a microonde, apparecchi per il condizionamento e riscaldamento elettrici, ecc.) di classe energetica non inferiore alla A+ (o superiore per forni e lavasciuga).

In entrambi i casi, sono incluse le spese di trasporto e montaggio.