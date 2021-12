By

Chi è Antonio Ingroia? Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla vita privata, amore e carriera dell’avvocato più chiacchierato di Palermo.

Chi è Antonio Ingroia?

Antonio Ingroia nasce a Palermo il 31 Marzo del 1959. La sua vita ruota intorno a studi molto intensi infatti, si laurea in poco tempo in giurisprudenza all’Università di Palermo con 110 e lode e dopo diversi anni vince Il Premio Speciale dell’Istituto Gramsci Siciliano per la miglior tesi di Laurea.

Collabora poi successivamente con diverse riviste giuridiche. Nel 1987 Antonio Ingroia vince anche un concorso in magistratura e inizia il tirocinio nel Tribunale di Palermo con Giovanni Falcone.

La carriera

L’avvocato però ha una svolta molto importante nella sua vita nel 1989. Diventa infatti, sostituto procuratore a Marsala dove inizia a collaborare con Paolo Borsellino. Antonio ha portato avanti uno dei processi per concorso esterno mafioso a carico di Bruno Contrada e quello successivamente di Marcello Dell’Utri. Inoltre ha istruito e avviato il processo sulla trattativa Stato Mafia.

Nel 1992 entra a far parte della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo proprio in collaborazione con Paolo Borsellino. E poco dopo viene nominato delle Nazioni Unite Capo del Dipartimento Investigazione della CICIG.

Chi è la moglie di Antonio Ingroia?

Antonio oltre a dedicare la sua vita allo studio e al lavoro impegnativo, ha dato spazio nella sua vita anche all’amore. L’avvocato infatti si è sposato con con Giselle Oberti una nota imprenditrice argentina. Della loro vita privata non si sa molto purtroppo, quindi non sappiamo dirvi molte cose, purtroppo ci sono poche notizie in giro.

Oggi Antonio Ingroia è noto anche per essere l’avvocato della bravissima attrice Gina Lollobrigida come avvocato, che lo vede affrontare la battaglia contro il figlio dell’attrice in una brutta e aspra battaglia legale. L’attrice avrebbe scelto Ingroia solo dopo aver apprezzato il lavoro attraverso il racconto nella serie Vendetta: guerra nell’antimafia.