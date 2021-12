Costantino Vitagliano, sul trono di Uomini e Donne, oltre dieci anni fa, scelse Alessandra Pierelli e insieme diventarono una delle coppie più invidiate dello spettacolo. Vediamo com’è diventata lei oggi.

Una donna bellissima eppure diversa da quella di dieci anni fa, così si è raccontata Alessandra Pierelli in televisione.

Che fine ha fatto Alessandra Pierelli

Era il 2004 quando Alessandra Pierelli partecipò a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Costantino Vitagliano. Quest’ultimo la scelse e i due diventarono la coppia più seguita ed invidiata della televisione.

Una storia d’amore di breve durata, che li vide, poi, prendere strade diverse. In particolare, Alessandra Pierelli cadde nel dimenticatoio per un po’ fino a quando, un triste problema la portò di nuovo sotto i riflettori. La donna, infatti, a causa di un’embolia polmonare stava rischiando di perdere la vita. L’embolia fu dovuta ad un intervento di liposcultura al quale si era sottoposta.

Una liposcultura a cui volle sottoporsi fortemente non perché ne avesse un reale bisogno ma perché non si sentiva bene con se stessa. A seguito di quell’intervento, la Pierelli rimase un mese in terapia intensiva al Gemelli e dovette sottoporsi ad una cura di sei mesi di cortisone. Da quei mesi duri la sua vita cambiò per sempre.

Cosa fa oggi

Alessandra Pierelli ha raccontato che, durante il suo periodo di massima notorietà, tutte le persone la fermavano per un autografo o per uno scatto insieme. In alcuni episodi, si è vista arrivare ondate di persone, con pullman organizzati, semplicemente per salutarla o mandarle un bacio. Inoltre, ha ricordato che la madre era molto socievole, essendo una persona semplice, e dava corda a tutti, accogliendoli talvolta persino in casa.

Nel 2011 Alessandra Pierelli ha coronato la sua storia d’amore sposando il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassarri. Oggi è la mamma attenta ed assennata di Daniel e Liam.

Pur senza ritocchini, Alessandra ha conservato la sua bellezza. In particolare, ciò che colpisce, è l’aspetto tipico di ragazza della porta accanto che, ai tempi, conquistò Vitagliano. Scatti di vita quotidiana vengono condivisi da lei personalmente sul suo seguitissimo profilo Instagram.