Valeria Fabrizi: chi è, età, altezza, lavoro, fidanzato ed Instagram

Chi è Valeria Fabrizi? Conosciamo meglio la nuova concorrente di Ballando Con le stelle? Conosciamola meglio

Chi è Valeria Fabrizi?

Valeria Fabrizi nasce il 20 Ottobre del 1936 a Verona ed è alta 1.72. Valeria però cresce senza il suo papà che perde molto presto. All’epoca infatti il suo papà era stato prigioniero in guerra ma la sua mamma glie ne parlava sempre, per tenere vivo il suo ricordo.

Valeria cresce insieme a sua madre e non ha ne sorelle e ne fratelli.

Chi è il marito e figlia di Valeria Fabrizi?

La donna come ha raccontato in qualche intervista è sempre stata molto desiderata dagli uomini. In particolare però Valeria aveva un occhio di riguardo per Walter Chiari. La storia ha inizio proprio superato i 18 anni, in cui Valeria si dichiara apertamente a lui.

Ma la storia non è mai stata dichiarata al mondo infatti, la loro relazione si è svolta lontano dalle luci dello spettacolo e la stessa Valeria ha confidato di essere stata per diverso tempo l’amante di Walter quando lo stesso era fidanzato con Ava Gardner. L’amore tra i due però dopo diversi anni è diventata una sincera amicizia.

Valeria infatti si è sposata con Giovanni “Tata” Giacobetti, da cui ha avuto la figlia Giorgia. Sembrava tutto andare nel verso giusto quando però il marito muore nel 1988 a causa di un brutto infarto.

Le cose si mettono male per lei anche nel 2019, Valeria infatti dichiara alla stampa di essere malata. Fortunatamente Valeria sembra stare meglio e alla veneranda età di bene 85 anni ha deciso di mettersi in gioco diventando la nuova concorrente di Ballando con le stelle

Valeria Fabrizi Instagram

Nonostante l’età avanzata, pare che Valeria Fabrizi sia una donna molto social. L’attrice infatti vanta migliaia di fans su Facebook e soprattutto su Instagram portando il suo profilo a circa 118mila followers. La donna infatti pubblica e posta momenti della sua quotidianità, alcuni di questi anche insieme alla sua amata figlia Giorgia.

Carriera Televisiva Valeria

Valeria Fabrizi esordisce pe la prima volta in televisione recitando all’interno dei fotoromanzi. Ma il suo grande successo arriva nel 1954 dove la sua carriera ha un inizio esplosivo tanto che reciterà in circa 50 film. Ma non è finita, Valeria all’epoca decide di partecipare anche a Miss Universo dove non vince ma arriva al quarto posto.

I successi televisivi idi Valeria arrivano recitando nella commedia Non cantare e A che gioco giochiamo? Successivamente Valeria posa anche per la famosa rivista Play-Boy. Tra le altre comparse televisive sicuramente ricordiamo Che Dio Ci Aiuti con Elena Sofia Ricci.

Ma Valeria non si ferma e ad oggi a ben 85 anni è la nuova concorrente di Ballando con le stelle programma condotto da Milly Carlucci.