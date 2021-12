Attenzione alla truffa natalizia: in questo periodo, tra Black Friday e feste di fine anno, torna la truffa “il tuo pacco è in giacenza”.

Negli ultimi due mesi, la Polizia Postale ha già raccolto 2.227 denunce per questo tipo di truffa, destinate a salire. La truffa del pacco in giacenza è tornata in un periodo in cui le spedizioni online per acquisti tramite e-commerce e store digitali non si contano. Durante le feste natalizie, la scusa dei pacchi è lo strumento più efficace per i ladri hacker.

“Il tuo pacco è stato trattenuto presso il centro di spedizione. Segui le istruzioni qui”: il messaggio di phishing invita a cliccare su un link per sottrarre dati sensibili (personali, bancari). Non cliccate su quel link: rimanda ad un sito clone che ricorda quello di un e-commerce. Viene presentato un form con la richiesta di inserire i dati.

Come difendersi e non cadere nella trappola?

Truffa natalizia del pacco in giacenza: come non cadere nella trappola

Per proteggere i tuoi dati ed evitare truffe che possono costarti molto care segui questi 3 consigli: