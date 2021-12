By

Myrta Merlino confessa di essere stata vittima di abusi. A macchiarsi di questo gesto turpe è stato un uomo molto famoso e potente. Scopriamo tutti i dettagli.

Myrta Merlino vittima di abusi

Myrta Merlino è una famosa giornalista e conduttrice napoletana. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo lavorando per il Mattino ma occupandosi contemporaneamente anche della televisione.

Ha lavorato come autrice per diversi programmi di successo come Economix ed Effetto Domino. Dal 2011 conduce L’aria che tira, programma su La7 che ha riscosso tantissimo successo.

Ha collaborato scrivendo come giornalista professionista anche per il Messaggero, Panorama, Il resto del Carlino e il Sole 24 ore. Per quanto riguarda la sua vita privata, la famosa giornalista è impegnata con l’allenatore sportivo Marco Tardelli.

Ha tre figli, Pietro e Giulio nati da una relazione precedente e Caterina avuta da Domenico Arcuri, amministratore di Invitalia. In un’intervista rilasciata al suo amico Klaus Davi, la Merlino ha raccontato di aver subito abusi da parte di un uomo ricco e potente. Ecco chi si è macchiato di questo gesto così turpe.

Chi è il potente che ha abusato della giornalista

Myrta Merlino fa delle dichiarazioni scioccanti. La famosa giornalista e conduttrice napoletana ha confessato di aver subito abusi da parte di un uomo ricco e potente. La confessione arriva in un programma di Klaus Davi, sua caro amico.

Chi si è macchiato di questo gesto così atroce? Si tratta di Dominique Strauss-Kahn, ex ministro delle finanze francese. Erano gli anni 90, la giornalista lavorava per un programma di Alan Friedman e stava realizzando alcune importanti interviste.

Grazie all’ufficio stampa di Strauss-Kahn, riuscì ad ottenere un colloquio con il ministro francese che le diede appuntamento nella sua camera d’albergo. Quando la giornalista si presentò in stanza insieme al suo cameraman, Strauss invitò l’operatore ad uscire per organizzarsi con la giornalista sulle domande da fare.

Fu proprio quando la porta si chiuse, che l’uomo provò insistentemente a baciare Myrta Merlino bloccandola contro una parete. La conduttrice ha confessato di essere corsa immediatamente fuori dalla camera, dopo avergli tirato un ceffone ma di non aver voluto sporgere denuncia temendo che sarebbe diventata famosa solo per questo episodio triste.

La giornalista ha parlato di violenza psicologica più che fisica perché lei allora era giovane, una professionista in erba, e un uomo potente ha cercato di prevalere su di lei compiendo questo gesto disgustoso.