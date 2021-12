In provincia di Catania, una giovane lavoratrice di soli 27 anni è stata colpita da un proiettile uccidendola davanti al posto di lavoro.

Il fatto è accaduto in Sicilia, nella provincia di Catania, con precisione nel comune di Misterbianco. La tragedia ha lasciato tutti gli abitanti del paese agghiacciati dal dolore e dalla confusione che ora affligge anche gli inquirenti.

Sono infatti in corso le indagini per meglio comprendere l’identità dell’assassino e soprattutto il movente, ragione che avrebbe dunque spinto l’assassino a premere il grilletto nella direzione della giovane lavoratrice.

A Misterbianco, ad oggi non si fa altro che parlare del triste accaduto dal quale pare non esserci una spiegazione. Ma gli inquirenti stanno attualmente lavorando per risolvere il caso. Leggi tutti i dettagli che sono rinvenuti per il momento.

Catania – Tragedia nella sera di Dicembre. 27enne sparata e uccisa

E’ incredibile quanto questa storia stia facendo, non solo il giro del paese ma dell’intera nazione che ad oggi soffre per l’ennesimo femminicidio e la giovane si aggiunge così ad una lunga lista di donne uccise senza avere la possibilità di difendersi.

Così è avvenuto l’omicidio della ragazza che altro non faceva che uscire dal suo solito posto di lavoro per recarsi, dopo una lunga giornata di fatica, nella sua abitazione di residenza.

Nella tarda serata del 9 Dicembre, dunque la 27enne Giovanna Cantarero esce dal suo posto di lavoro che risulta essere un semplice panificio e pasticcieri in via Alberto Nobel. Non appena la giovane esce dal locale è lì che lei vive l’ultimo istante della sua vita, domandandosi senza dubbio il motivo di tutto ciò.

Alcuni colpi di pistola vengono sparati così nella sua direzione e uno di questi è risultato fatale, colpendola e ferendola dando così fine alla sua vita. L’assassino, una volta aver sparato i colpi e fuggito senza pietà lasciando il corpo della ragazza sull’asfalto senza voltarsi indietro.

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma al momento dell’arrivo non hanno potuto fare altro che confermare la morte della giovane. Invano ogni tentativo di rianimazione.

Ad oggi non resta altro che indagare, interrogando amici e familiari, per meglio comprendere le frequentazioni della donna ed individuare almeno un sospetto.