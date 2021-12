Ermal Meta, avete mai visto la sua fidanzata? È più piccola di lui di 11 anni ed è davvero una ragazza bellissima. Vi sveliamo qualche curiosità in più sul suo conto.

Ermal Meta è felicemente fidanzato con una ragazza di 11 anni più piccola di lui. L’avete mai vista? È una donna bellissima e affascinante. Ve la presentiamo.

La bellissima fidanzata di Ermal Meta

Classe 1981, Ermal Meta è nato in Albania e si è trasferito in Italia a 13 anni insieme alla sua famiglia. Da sempre appassionato di musica, viene spinto a proseguire su questa strada grazie alla sua mamma che ha lavorato per lungo tempo, come musicista, in una nota orchestra internazionale.

Si fa conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Era il 2006 e partecipa con il brano Rido… Forse sbaglio, nella categoria giovani proposte ma viene eliminato. Non si arrende e nel 2007 diventa il frontman di un gruppo che lui stesso fonda, la fame di Camilla.

Ritornerà per altre 2 volte al Festival di Sanremo. Una nel 2009 presentando il brano Buio e luce e nel 2016 con il brano Vietato morire che lo farà posizionare al terzo posto. Da quel momento la sua carriera è stata tutta in ascesa.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ermal Meta è stato fidanzato per 10 anni con Silvia Notargiacomo. Dopo la loro rottura, ha trovato il sorriso grazie ad un’altra ragazza di 11 anni più giovane di lui. Ve la presentiamo.

Tutte le curiosità sulla giovane fidanzata del cantante

Dopo la fine della sua relazione con Silvia Notargiacomo, con la quale è stato per 10 anni, Ermal Meta ha ritrovato il sorriso grazie a una giovane milanese. Il suo nome Chiara Sturdà.

Chiara ha 30 anni, ha frequentato l’Università Cattolica del sacro Cuore, si è laureata in economia. Ha un’esperienza professionale di tutto rispetto alle spalle pur essendo così giovane.

Ha lavorato all’ospedale Fatebenefratelli, è stata commentatrice televisiva per la rete privata Bergamo TV e si è specializzata anche in giornalismo. Attualmente lavora come Manager per una società sportiva che si occupa di assistenza legale ai calciatori.

I due ragazzi hanno 11 anni di differenza che, come ha affermato più volte il cantante, non si percepiscono minimamente. Ermal è molto riservato e raramente si mostra sui social o in pubblico con la sua fidanzata, i due preferiscono tenere la vita privata lontano dai riflettori. Il cantante ha presentato per la prima volta Chiara nel 2020 mentre pubblicizzava la sua nuova canzone. I due sono una coppia davvero bella.